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«Транстелеком» и «Р7» помогут бизнесу перейти на российские офисные программы

Провайдер цифровых сервисов АО «Компания Транстелеком» и компания-разработчик АО «Р7» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Транстелеком».

Пакет офисных программ «Р7-офис», полностью российская разработка, которая состоит в соответствующем реестре Минцифры с 2019 г. Сервис представлен в настольной и серверной версиях, а также как облачный офис. В состав решения входят редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, совместимые со всеми популярными форматами, платформа для совместной работы, средство просмотра изображений и видео, корпоративный мессенджер, система управления проектами, органайзер с календарем и электронной почтой, CRM, платформа для создания корпоративной соцсети. Серверная и облачная версии обеспечивают многопользовательский доступ, совместное редактирование и рецензирование документов.

«“Транстелеком” в настоящий момент видит свою роль в том, чтобы помочь российским компаниям и госорганам продолжить бесперебойную работу. Для этого мы активно сотрудничаем с нашими партнерам с целью интеграции новых разработок и решений для бизнеса, в том числе в области операционных систем и офисных приложений. Пересмотр ИТ-инфраструктуры в пользу отечественных продуктов стал необходимостью в этом году, что было особо отмечено и на государственном уровне. Российское ПО, представленное в продуктовой линейке “Транстелекома”, включает широкий спектр решений, в том числе и облачные платформы, антивирусные программы, операционные системы, повышает защищенность корпоративной информации и общий уровень информационной безопасности. Сотрудничество с АО “Р7” позволит расширить портфель эффективных решений, которые мы предлагаем клиентам», – сказал директор по развитию бизнеса на корпоративном и государственном рынке АО «Компания Транстелеком» Сергей Козерод.

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