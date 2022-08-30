Сервис автоматизации грузоперевозок Trucker включен в Реестр российского ПО

В августе 2022 г. в Реестр российского программного обеспечения вошла платформа для цифровизации транспортной логистики Trucker. Решение представляет собой экосистему из маркетплейса для перевозчиков, интегратора с операторами ЭДО, системы управления транспортом, а также решения для сбора и анализа данных о перевозках. Об этом CNews сообщили представители Trucker.

Попадание в реестр позволит большему числу государственных компаний рассматривать экосистему в процессе закупок и тендеров. Для внедрения решения организациям нужна минимальная техническая инфраструктура — все сервисы работают в онлайне. Интегрировать ПО можно за две-три недели: проектная команда платформы помогает настроить и корректировать запросы.

Trucker упрощает грузоперевозки на дальние расстояния благодаря принципу единого окна: все сервисы связаны воедино, требуют разовой авторизации и интегрируются с учетными системами клиентов. Благодаря платформе перевозчики могут сводить к минимуму простои транспорта как на автомобильных, так и на железных дорогах. Компании способны экономить до 30% от всех затрат за счет системы управления очередью и окнами, контроля статусов рейсов и геомониторинга, цифрового двойника для железнодорожных перевозок, разметки вагонов и BI-аналитики.

С Trucker работают российские компании-грузовладельцы: ПИК, «Национальная нерудная компания», «Транслом, «Русагро» и др.

«Мы хотим создать благоприятные условия для перевозчиков, которые смогут предлагать грузовладельцам услуги по низким ставкам. Это возможно, когда у перевозчика налажены внутренние процессы: машины приходят на пункты загрузки и выгрузки вовремя, груз не простаивает на складах и транспортируется качественно. Мы помогаем настроить эти функции и делаем сферу грузоперевозок прозрачной, удобной и надежной для всех участников», — сказал коммерческий директор Trucker Анатолий Зверев.

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Trucker — экосистема услуг и ИТ-сервисов в области транспортной логистики. Компания работает на российском рынке с 2018 г.