Распадская угольная компания внедрила в систему безопасности видеосервер на российском процессоре

Распадская угольная компания успешно внедрила в свою систему безопасности видеосервер на российских комплектующих. Первыми использовать отечественные процессоры и материнские платы при производстве систем умного видеонаблюдения начали инженеры пермской ИТ-компании «ВИПАКС». В кооперации с российским разработчиком микроэлектроники АО «МЦСТ» они создали видеосервер «Domination высота». Об этом CNews сообщили представители «ВИПАКС».

Видеосервер работает на восьмиядерном процессоре «Эльбрус-8С», российской материнской плате и операционной системе «Эльбрус Linux», что защищает сервер от утечки данных и попадания в BIOS вредоносных программ. Характеристики процессора позволяют одновременно вести запись с 64 камер любого разрешения.

По словам Степана Моторина, специалиста дирекции по ИТ Распадской угольной компании, решающим фактором при выборе оборудования был именно высокий уровень защиты сервера от внешних атак. «Перед установкой сервера у нас были сомнения, справятся ли отечественные комплектующие с нашей нагрузкой, потому что мы используем видеосерверы не только для хранения, но и для аналитики данных. Сервер с задачей справился, при этом установка и настройка оказались максимально простыми», – прокомментировал закупку российского оборудования Степан Моторин.

Благодаря использованию отечественных комплектующих и программного обеспечения видеосервер «Domination высота» удовлетворяет требованиям госпрограммы по импортозамещению (в соответствии с постановлением Правительства России от 10.07.2019 г. № 878 и Указом Президента России от 30.03.2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»). Видеосервер включен в реестр российской радиоэлектронной продукции и Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, что позволяет устанавливать его на объектах государственных структур, транспортной инфраструктуры, сетей связи и системообразующих предприятий российской экономики.

Генеральный директор компании «ВИПАКС» Сергей Михайлов подчеркнул, что видеосерверы «Domination высота» уже установлены на объектах критической информационной инфраструктуры. «Для таких объектов на законодательном уровне определены высокие требования к безопасности используемого оборудования. С 31 марта им запрещено закупать иностранную ИТ-продукцию. Поэтому мы готовы и дальше работать с российскими разработчиками микроэлектроники, создавать для них программное обеспечение. Например, мы адаптировали и испытали свой софт для производства видеосерверов на отечественном процессоре “Байкал”», – сказал Сергей Михайлов.

Видеосерверы «Domination высота»можно интегрировать с другими системами безопасности, например, системами контроля и управления доступом, охранно-пожарными системами и периметральной сигнализацией. Повышенный уровень защиты видеоданных у серверов «Domination высота»достигнут благодаря: российскому производству процессора, что минимизирует риск попадания в BIOS вредоносных программ; использованию операционной системы «Эльбрус Linux», сертифицированной в ФСБ для «СС» и в Минобороны по второму классу защищенности от несанкционированного доступа; установке защищенного от записи носителя с ОС; российскому программному обеспечению Domination с гибкой настройкой прав доступа пользователей; использованию уникальной технологии записи видеоданных MDR (multi disk record) и зеркалированию данных, что позволяет сохранить весь объем видеопотока, даже если один или несколько жестких дисков вышли из строя.

Сегодня на объектах Распадской угольной компании установлено более 40 видеосерверов российского производства компании «ВИПАКС», которые записывают и хранят видеоданные с 1824 камер.

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ПАО «Распадская» – производитель и экспортер коксующегося угля. Предприятия ПАО расположены в городе Междуреченск, а также в Новокузнецком районе Кемеровской области и Республике Тыва.

«ВИПАКС» – российский разработчик и производитель систем интеллектуального видеонаблюдения Domination и «АйТек ПРО». Разработки компании применяют «Сбербанк», «Сибур-химпром», «Роснефть», «Уралкалий», «Лукойл», «Газпром», «Уралхим», «Камский кабель», «Пермские моторы», «ВСМПО Ависма», Эрмитаж, а также торговые центры и городские парки Перми. С 1996 г. на рынке систем безопасности.