Четверть российской молодежи использует чат-боты для общения с работодателем

Результаты совместного исследования «Авито работы» и HR Messenger показали, что 68% россиян предпочитают пользоваться чат-ботами для взаимодействия с компаниями и сервисами. Чаще всего пользователи используют виртуальных ассистентов для уточнения информации о товаре или услуге (65%), оформления заказов (43%), участия в опросах (32%), записи на прием (25%) и общения с работодателями (14%). Особенно популярны чат-боты среди молодежи: при трудоустройстве ими пользуется четверть респондентов в возрасте до 25 лет. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чат-боты для общения с компаниями

Большинство опрошенных «Авито работой» и HR Messenger россиян считают, что при взаимодействии с компанией удобнее всего сочетать переписку в чат-ботах и живое общение с менеджером — так ответили 63% респондентов. При этом 5% предпочитают вести коммуникацию исключительно через чат-боты.

Треть респондентов обращаются к виртуальным помощникам как минимум раз в неделю. Среди основных преимуществ чат-ботов пользователи отмечают возможность получить ответ на вопрос в любое удобное время (57%), оперативность решения проблем (56%) и доступность на любом устройстве (55%). Более трети опрошенных положительно оценили то, что бот позволяет не отвлекаться от текущих дел. Для четверти россиян преимуществом виртуальных ассистентов стала возможность не вступать в живое общение с человеком.

Чат-боты для эффективного поиска работы и трудоустройства

Многофункциональность и удобство современных чат-ботов делает их универсальными помощниками в самых разных сферах повседневной жизни людей, включая поиск работы. Так, 14% россиян уже успешно используют виртуальных ассистентов для общения с работодателем. Больше всего пользователей, которые обращаются к помощи чат-ботов при трудоустройстве, среди молодых респондентов в возрасте от 18 до 24 лет — 25%. Помимо оперативности (56%), работы в любое время (54%) и доступности на всех устройствах (52%), 39% опрошенных в данной возрастной группе отметили, что виртуальный ассистент позволяет получить исчерпывающие ответы на все заданные вопросы и эффективно решить поставленные задачи. Еще 33% оценили емкость, лаконичность и соответствие ответов составленному запросу. Среди регионов чат-боты особенно популярны среди соискателей Сибири и Дальнего Востока — к их помощи при поиске работы прибегают 17% респондентов. Также виртуальными помощниками при трудоустройстве часто пользуются в Волгограде (17%), Москве и Екатеринбурге (по 15%).

«Чат-боты стремительно набирают популярность среди соискателей. С их помощью пользователи успешно общаются с работодателями, откликаются на вакансии, отправляют резюме и проходят первичные этапы собеседований. Виртуальные ассистенты доступны в любое время и дают гарантию того, что отклик будет оперативно обработан, а значит кандидат быстро получит обратную связь и не будет тратить время на ожидание — даже ночью и в праздничные дни. Кроме того, чат-боты выполняют функцию чутких консультантов. В частности, на “Авито работе" виртуальный ассистент помогает соискателям составить резюме и найти подходящую позицию в нужной сфере среди сотен тысяч вакансий», — сказал Артем Кумпель, управляющий директор «Авито работы».

«Согласно одному из опросов, проведенных нашим клиентом среди кандидатов, 68% респондентов утверждают, что с чат-ботом общаться удобнее, чем по звонку, 21% говорят, что не чувствуют разницы, и 11% — что звонок удобнее. Чат-бот — это не только правая рука рекрутера и hr-менеджера, но и гарант бесшовного пути кандидата. Чат-ботов успешно используют не только в общении с кандидатами 25-35 лет: у нас есть кейс, где чат-бот провел от отклика до трудоустройства кандидатов 45-50 лет, и компании удалось закрыть 100 вакансий за месяц», — отметил Руслан Абдулганиев, основатель платформы HR Messenger — чат-ботов для hr-специалистов.

Удовлетворенность чат-ботами

Больше половины опрошенных россиян (53%) полностью довольны работой чат-ботов. При этом самый высокий показатель удовлетворенности отмечен среди молодых людей до 25 лет — 69%. В регионах доля тех, кто доволен возможностями чат-ботов, высока среди жителей Северного Кавказа (62%), Сибири и Дальнего Востока (по 61%). В Поволжье чат-ботами удовлетворены 56% опрошенных, на Урале — 52%. В Центральном и Южном округах работу чат-ботов положительно оценили по 50% респондентов, в Северо-Западном — 38%.

Опрос проведен в июле 2022 г., в исследовании приняли участие 10 тыс. респондентов со всей страны.

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«Авито» — российская онлайн-платформа. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 100 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2021 г., годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается более семи сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 тыс. новых объявлений

На «Авито работе» зарегистрировано свыше 1,6 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В разделе «Авито работа» в районе 3,5 млн объявлений — порядка 2,6 млн резюме и около 900 тыс. вакансий. 20,5 млн человек ежемесячно просматривают вакансии на «Авито» (данные «Авито» за июль 2022 г.).

HR Messenger – провайдер специализированных чат-ботов для общения работодателей с кандидатами и сотрудниками. Чат-боты автоматизируют и делают удобными рекрутинг, адаптацию, внутренние коммуникации и exit-интервью в уже более чем 100 крупнейших компаниях России и Казахстана.