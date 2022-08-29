Утверждены новые правила использования ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры

Правительство утвердило требования к программному обеспечению, используемому органами власти и госкомпаниями на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, а также правила согласования закупок иностранного и перехода на отечественное ПО. Постановление подготовлено во исполнение указа Президента России Владимира Путина о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Основные положения

На значимых объектах критической информационной инфраструктуры может использоваться только программное обеспечение, включенное в реестр российского или евразийского ПО. Отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России.

Закупка иностранного ПО должна быть согласована отраслевым министерством. Для закупок свыше 100 млн рублей требуется дополнительное согласование комиссии, которая будет сформирована при Минцифры России.

Контроль за соблюдением госкомпаниями Правил согласования закупок иностранного ПО будет осуществлять Минцифры России.

Министерствам необходимо утвердить отраслевые планы перехода на российское программное обеспечение на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. На их основе госкомпании должны будут сформировать и утвердить индивидуальные планы перехода.