Курский государственный университет и «Ред софт» договорились о сотрудничестве

Курский государственный университет и российский разработчик «Ред софт» заключили соглашение в области науки и развития инновационной деятельности.

В рамках сотрудничества «Ред софт» передала университету лицензии на операционную систему «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных». Отечественное программное обеспечение будет использоваться на факультете физики, математики, информатики КГУ. Также стороны совместно займутся разработкой учебно-методических материалов, способствующих качественному и оперативному изучению продуктов компании.

«Проведение учебных занятий по работе с отечественным системным программным обеспечением необходимо для формирования у обучающихся компетенций, позволяющих им уверенно чувствовать себя на рынке труда в условиях импортозамещения информационных технологий», – сказала декан факультета физики математики, информатики КГУ Светлана Водолад.

«Отрасль продолжает страдать от кадрового голода. Для насыщения рынка квалифицированными специалистами важно инвестировать в обучение школьников и студентов, содействовать учебным заведениям при подготовке будущих специалистов. Благодарим руководство КГУ за сотрудничество», – отметил заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.