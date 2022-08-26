KPBS внедрила платформу «Скала^р» в «Алмазювелирэкспорт»

KPBS осуществила внедрение отечественного решения в интересах «Алмазювелирэкспорта» – внешнеэкономического объединения, ответственного за экспорт алмазов, бриллиантов, металлов платиновой группы и ювелирных изделий. В рамках проекта развернута гиперконвергентная инфраструктура на базе импортонезависимой машины виртуализации «Скала^р МВ» и проведена миграция на неё всех информационных систем заказчика.

«Компания «Алмазювелирэкспорт» приняла решение модернизировать инфраструктуру на основании директивы Минпромторга о необходимости проведения миграции на отечественное решение в рамках программы импортозамещения. Мы рассматривали различные российские инфраструктурные решения и сделали выбор в пользу модульной платформы «Скала^р». Машина виртуализации «Скала^р МВ» включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и полностью соответствует требованиям Минпромторга о подтверждении производства в РФ. Кроме того, использование Машины позволило ускорить процесс миграции с текущей инфраструктуры, обеспечив размещение всех прикладных сервисов заказчика с достаточным запасом ресурсов – отметил Андрей Егоров, заместитель начальника отдела вычислительной техники и ПО.

Выбор заказчиков в пользу KPBS обусловлен не только выгодными финансовыми условиями, но и большим опытом реализации комплексных проектов по миграции критической инфраструктуры, в том числе внедрения гиперконвергентных решений. В рамках проекта специалисты KPBS осуществили поставку с соблюдением всех сроков конкурсной процедуры, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, выполнили подготовку и совершили комплексную миграцию программных решений (СУБД, «1С», унаследованное приложение), а также технологических и инфраструктурных сервисов (почта, служба каталогов и прочее).

«Партнер обратился к нам с задачей предоставить платформу для развертывания прикладных сервисов заказчика, обеспечив максимальную скорость внедрения, – сказал Михаил Гилязов, руководитель партнерского направления «Скала^р». – Машина виртуализации «Скала^р МВ» специально создана для таких целей, поскольку включает в себя не только аппаратные средства, но и прединсталированное, настроенное программное обеспечение виртуализации и VDI – это позволяет партнеру и заказчику не тратить время на развёртывание и настройку самих систем, а сосредоточиться на миграции прикладных сервисов, что значительно экономит время и бюджет инфраструктурных проектов. Важно, что единый комплекс обеспечивает максимальную совместимость программных и аппаратных компонентов, нивелируя интеграционные риски и оптимизируя производительность платформы».

«Полученная экспертиза позволяет KPBS реализовывать инфраструктурные проекты не только на зарубежных, но и на российских машинах. Это важный для KPBS комплексный проект по миграции на импортозамещённое решение. Его реализация поспособствовала модернизации инфраструктуры заказчика, помогла избавиться от системных недостатков классической архитектуры и перейти к современным гиперконвергентным платформам, примером которой может являться машина виртуализации «Скала^р МВ». KPBS высоко ценит плодотворное сотрудничество с АО «Алмазювелирэкспорт», которое длится более 15 лет, и готова продолжить успешную совместную работу», – сказал Иван Шевчук, руководитель направления виртуализации в KPBS.