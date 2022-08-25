Татарстанские ритейлеры и медицинские учреждения переносят данные в облака

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала рост количества клиентов #CloudMTS среди представителей татарстанского бизнеса на 50% за последние полгода. В два раза вырос спрос на облака среди региональных ритейлеров, в сфере здравоохранения доля новых подключений составила 34%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бизнес Татарстана компенсирует издержки, вызванные разрывом цепочки поставок оборудования и уходом ряда игроков с рынка, за счет альтернативных вариантов организации собственной ИТ-инфраструктуры. В частности, вырос спрос на аренду вычислительных ресурсов в виртуальной инфраструктуре МТС, удаленное хранение данных. Также специалисты отмечают рост интереса к решению SAP-хостинг, которое помогает бизнесу развернуть SAP-системы в облаках #CloudMTS. Этим сервисом, как альтернативой покупке и поддержке дорогостоящего серверного оборудования, соответствующего требованиям ПО, больше всего заинтересовались татарстанские производственные компании и ритейл.

«Мы видим кратное увеличение потребления облачных сервисов предпринимателями. Часть компаний республики снижает затраты на покупку «железа», кто-то переносит свою виртуальную инфраструктуру от западных провайдеров для обеспечения безопасности и сохранности данных. Мы решили поддержать отечественный бизнес и предлагаем клиентам при подключении к нашей IaaS-инфраструктуре бонусные 300 тыс. руб. на виртуализацию ИТ-систем, а также на развитие и запуск новых проектов в облаке. Опыт использования наших облачных продуктов региональными компаниями показывает их эффективность», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Так, татарстанский производитель «Татспиртпром» хранит в облаке провайдера #CloudMTS резервные копии приложений и баз данных, которые обеспечивают полноценную работу всех бизнес-структур. Переход на облачную модель позволил компании отказаться от закупки дорогостоящего оборудования стоимостью более чем в 5 млн руб. и снизить ежемесячные затраты на обслуживание инфраструктуры на 25 тыс. руб. Маркетплейсу KazanExpress своевременный переход на облачную модель позволил сохранить данные, не прерывая бизнес-процессы, а также снизить затраты на закупку и обслуживание ИТ-инфраструктуры на десятки миллионов рублей.

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Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Клиентам доступны ресурсы 15 географически распределенных ЦОДов стандарта надежности Tier III и собственной магистральной сети протяженностью 248 тыс. км.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.