Специалисты Simetra помогут создать транспортную модель Ташкента

Эксперты Simetra, центра компетенций в области транспортного планирования, выступят супервайзерами проекта развития городского общественного транспорта Ташкентской агломерации. В рамках сотрудничества будет создана транспортная модель и выработаны меры по совершенствованию существующей системы передвижения.

Сейчас в Ташкенте пассажиров обслуживает только метро и автобусы, а роль пригородных электричек незначительна. Наблюдается большой дефицит подвижного состава. В планах администрации — повысить мобильность граждан, кардинально обновить транспортный парк, вывести на улицы несколько сотен электробусов.

Цель проекта — развивать транспортную систему агломерации более эффективно, опираясь на научные исследования и точные расчеты. Заказчиком работ выступает проектный офис комплексного развития транспортной системы города Ташкента, проект развивается под патронажем Министерства транспорта и Хокимията города Ташкента.

Локальную команду транспортных инженеров усилит руководитель рабочей группы «Транспортное моделирование», заместитель председателя ассоциации транспортных инженеров и директор по международным продажам Simetra Кристиан Беттгер, а также соавтор методических и учебных пособий в области городских и пригородных перевозок, директор по решениям в области общественного транспорта Simetra Владимир Валдин.

«Наша задача — передать экспертизу и компетенции коллегам из Ташкента, чтобы местные инженеры смогли в будущем самостоятельно применить полученный опыт, работая с транспортными системами городов Узбекистана. Это международное сотрудничество позволит вывести транспортное планирование и моделирование в стране на качественно новый уровень», — сказал Кристиан Беттгер.

Под руководством приглашенных экспертов команда местных специалистов уже провела ряд обследований и замеров интенсивности движения и пассажиропотока и готовится провести второй этап масштабного исследования, в том числе соцопрос жителей агломерации.

«Сейчас в городе работает немного модифицированная архаичная советская система, основанная на сборах разового тарифа. Администрация планирует уйти от традиционного подхода “перевозки, как услуги” к концепции “транспорт, как основа городской мобильности”, и начиная с конца текущего года начать поэтапный перевод наземного общественного транспорта на брутто-контракты, как наиболее прозрачную систему формирования транспортного задания. Сейчас мы выполняем подготовительный этап и анализ, прорабатываем всю необходимую документацию, разрабатываем регламенты, ведем переговоры с перевозчиками», — сказал Владимир Валдин.

Плотное сотрудничество и обмен технологиями и наработками между командой Simetra и департаментом транспорта Ташкента началось в 2020 г. Simetra оснастила программным комплексом PTV Министерство транспорта Республики Узбекистан и Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог (ТАДИ), провела обучение работе с ПО для профильных специалистов. Софт использовался для разработки транспортного мастер-плана Ташкента, изучения транспортных и логистических проблем и планирования развития регионов и городов Узбекистана.

«Опыт и экспертиза привлеченных супервайзеров из Simetra позволят нам выработать наиболее эффективные меры по улучшению мобильности граждан, рассчитать транспортный эффект от планируемых действий, обосновать новую маршрутную сеть и планируемые затраты на реформирование системы наземного транспорта также аргументированно обращаться за финансированием к городу и государству, чтобы максимально эффективно использовать бюджетные средства», — отметил Мурод Абидов, директор проектного офиса.