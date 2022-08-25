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Selectel перешел на безбумажный HR с помощью платформы HRlink

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel частично отказался от бумаги при ведении кадрового делопроизводства. В результате подключения к сервису кадрового электронного документооборота (КЭДО) HRlink около 700 сотрудников компании теперь могут подписывать документы в несколько кликов.

В условиях роста численности сотрудников и перехода на дистанционный режим работы в Selectel столкнулись с необходимостью оцифровать кадровый документооборот. Из 700 человек около 10% работает на удаленке, еще около 40% — использует гибридный формат. Для того, чтобы избавить сотрудников от необходимости посещать офис для подписания кадровых документов, было принято решение подключиться к КЭДО-сервису HRlink.

В системе HRlink можно подписывать все типы кадровых документов, предусмотренных законодательством. Подписание происходит в несколько кликов с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) или учетной записи на портале госуслуг. (УНЭП ЕСИА). Сотруднику достаточно ввести код из SMS.

На первом этапе проекта компания оцифровала подписание приказов и ознакомление с графиком отпусков для всех сотрудников Selectel. Эта категория документов достаточно массовая, чтобы отследить вовлеченность и реакцию сотрудников на автоматизацию процесса. В итоге было принято решение расширить перечень документов, подписываемых в HRlink. Сейчас более 700 сотрудников Selectel подписывают в сервисе большинство кадровых документов, за исключением тех, что запрещены законодательством для подписи через электронный документооборот, а также ряда локальных актов.

В результате реализации проекта Selectel удалось существенно ускорить подписание массовых документов, таких как график отпусков: подписание происходит день в день. Раньше приглашение сотрудников на подпись и контроль подписания занимали достаточно продолжительное время — до нескольких дней. Теперь специалисты отдела кадров тратят меньше времени: достаточно загрузить документы в HRlink — и сотрудник получает уведомление о необходимости их подписать, а затем напоминание о подписании.

«Мы как ИТ-компания понимаем пользу оцифровки внутренних процессов и стараемся внедрять передовые технологии, чтобы упростить ежедневные задачи для сотрудников. Отдел кадров, как правило, является самым консервативным отделом в плане подписания документов — и внедрение КЭДО позволило нам оптимизировать процессы. Мы благодарны команде HRlink, которая предложила нам комфортный сервис для сотрудников, быстро прижившийся в компании. По последним опросам, удовлетворенность коллег сервисом составила 98%», — сказала Ольга Коробцова, руководитель отдела кадрового делопроизводства Selectel.

«Для нас очень ценен тот факт, что HRlink доверяют партнеры по ИТ-рынку. Это означает, что наш сервис полностью соответствует самым высоким требованиям крупных компаний к продуктам для цифровизации бизнеса. Одновременно это задает высокую планку, чтобы становиться еще лучше», — отметил Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.

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