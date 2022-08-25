Производитель газобетона Ytong мигрировал в облако МТС

МТС помогла провести миграцию ИТ-инфраструктуры компании «Кселла-аэроблок-центр», производителю газобетонных блоков под международным брендом Ytong, в облако CloudMTS. Проект реализован совместно c партнером – экспертом по цифровой трансформации корпоративного уровня, развертыванию, внедрению и поддержки решений SAP – компанией NDBC.

Российская «дочка» производителя газобетонных блоков Xella, выпускающая продукцию под брендом Ytong, компания «Кселла-аэроблок-центр», с помощью NDBC разместила виртуальную инфраструктуру в облачной среде МТС. Ранее информационные системы предприятия располагались в западных цифровых юрисдикциях. Специалисты NDBC и CloudMTS перенесли ERP-системы SAP на платформу российского облачного провайдера в сжатые сроки, взяв на себя все задачи миграции и предоставив гарантии стабильности и надежности работы систем.

На первом этапе проекта для систем клиента был выделен сегмент облака, организованы каналы передачи данных, подобрана конфигурация аппаратной инфраструктуры. Партнеры связали между собой выделенные VPN-канал и облачную платформу, провели необходимые настройки в облаке. На втором этапе создали резервные копии всех данных и перенесли в целевую виртуальную инфраструктуру в тестовом режиме. Затем была проведена проверка работоспособности систем и интеграционных связей, проверены возможности восстановления резервных копий уже в ЦОД МТС с использованием локальных инструментов. На перенос продуктивных систем потребовались считанные часы в ночное время. Миграция продуктивных систем прошла по уже отработанному сценарию и заняла лимит времени, согласованный с клиентом как приемлемый срок простоя систем.

«В нашем управлении не только технологичный завод по производству газобетонных блоков, расположенный в Можайске, но все каналы сбыта в стране. В российской компании работает более 100 человек, и от работоспособности ERP-систем зависят многие бизнес-процессы. Например, сбыт и закупки, а также формирование бухгалтерской и управленческой отчетности. Непосредственно миграцию провели в выходные дни. Бизнес не заметил перемен, а ИТ-инфраструктура теперь защищена от рисков внезапной приостановки. Мы подключили услуги SAP-хостинга от NDBC с виртуальной инфраструктурой от CloudMTS для долгосрочного сопровождения наших систем в локальных облаках», – сказал руководитель отдела ИТ компании «Кселла-аэроблок-центр» Станислав Пронзалов.

«Весной 2022 г. к нам обратился тогда еще потенциальный заказчик «Кселла-аэроблок-центр» с вопросом о наших компетенциях в области SAP basis, об опыте нашего взаимодействия с мультинациональными компаниями и просьбой о возможности миграции информационных систем в ЦОД России. За плечами у нашей совместной с CloudMTS команды уже насчитывалось достаточное количество установок и миграций как гомогенных, так и гетерогенных ландшафтов SAP-систем, что позволило взять на себя ответственность за результат проекта. Работая как одна команда, наши специалисты оперативно подготовили и настроили ландшафт, находясь параллельно в контакте с западными коллегами, поддерживавшими заказчика, проработали технологию миграции, а затем и оперативно перенесли системы», – сказал Сергей Тихонов, директор по развитию услуг хостинга NDBC.

«За годы сотрудничества МТС и NDBC превосходно отработали механизмы взаимодействия в сложных проектах, связанных с работой бизнес-критичных систем. Это позволяет нам оперативно реагировать на вызовы для пользователей информационных систем SAP. Возможности миграции информационных систем в ЦОДы России стали особенно актуальны в последнее время. За последние несколько месяцев количество таких проектов кратно увеличилось относительно аналогичного периода прошлого года. Откликаясь на рост спроса, мы создали специализированный центр проектных решений и всесторонне поддерживаем клиентов своей профессиональной командой. Бизнес приходит за экстренной ИТ-помощью и получает enterprise-уровень поддержки в любых проектах с CloudMTS», – отметил директор по маркетингу и продажам CloudMTS Артем Тугарев.