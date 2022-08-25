«Аэродиск»: на российские технологии растет спрос из-за рубежа

«Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, за последние несколько месяцев зафиксировал рост спроса на свою продукцию со стороны зарубежных заказчиков. Компания готовится к полноценному развитию международного направления своих операций.

По данным компании, с начала 2022 г. резко возросло количество обращений от потенциальных заказчиков из таких стран как Иран, Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан.

Их интересует весь спектр производимой компанией продукции: в первую очередь, системы хранения данных, а также серверные решения. В настоящее время входящие запросы обрабатываются в рабочем порядке и с учетом индивидуальных потребностей компаний.

«Мы запускаем диалог с потенциальными клиентами, которых интересуют различные аспекты потенциального сотрудничества с нами – от технических характеристик наших решений в перспективе замены привычных систем западных вендоров, до сроков поставки и потенциально доступных объемов по всем продуктовым линейкам», — сказал коммерческий директор «Аэродиска» Тимур Мустафаев.

В компании отмечают, что подобная динамика является результатом нескольких основных факторов. Прежде всего, это общий кризис в производстве компонентов микроэлектронике, начавшийся еще в пандемию. Он запустил процессы изменения логистических цепочек и повлиял на доступный объем ИТ-инфраструктуры на мировых рынках.

Далее, ситуация продолжила ухудшаться на волне обострения геополитического противостояния и ввода Западом санкций в отношении России. Это привело к значительному нарушению сложившихся паттернов в торговле и производстве, а также создало условия для формирования новых стратегических альянсов на мировой арене.

«В том числе, все эти изменения отражаются и на рынке ИТ-инфраструктуры. В свете перспектив развития рублевой валютной зоны с прицелом на Ближний Восток и страны СНГ такой скачок спроса в отношении нашей продукции можно назвать логичным и ожидаемым. Сейчас формируются основные направления международных операций нашей компании, которые получат свое развитие в самом ближайшем будущем. Мы знакомим потенциальных клиентов с техническими характеристиками линеек нашего оборудования, с бизнес-кейсами и нашими возможностями по реальным объемам производства», — отметил генеральный директор компании Вячеслав Володкович.