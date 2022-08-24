В 2022 г. еще больше извещений о ДТП было оформлено онлайн

Приложение «Помощник ОСАГО», разработанное Банком России (ЦБ РФ) и Российским союзом автостраховщиков (РСА) в 2019 г., пользуется популярностью у автолюбителей. Об этом говорит статистика с января по июль 2022 г., предоставленная РСА.

В 2022 г. за семь месяцев в страховые компании поступило в 1,4 раза больше извещений, чем в 2021 г. за тот же период. По данным РСА именно приложение «Помощник ОСАГО» позволило автовладельцам оформить в период с января по июль 2022 г. 2042 страховых извещения, в то время как в 2021 г. их было 1451. За весь 2021 г. год страховщикам направили 2675 извещений. Такие показатели служат примером заинтересованности автолюбителей в онлайн услугах в сегменте ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Мобильное приложение позволяет оформить извещение о ДТП в виде электронного документа во всех регионах России, при этом вызывать сотрудников ГИБДД или оформлять указанное извещение на бумажном носителе не нужно. Сделать это можно с использованием смартфона одного из водителей. То есть один из участников ДТП вводит информацию за обоих, но при условии, что второй ее проверит, согласится и тоже нажмет кнопку «Подписать». Либо каждый оформляет происшествие самостоятельно на своих мобильных устройствах. Также в приложении можно сделать фотографии с места ДТП и передать их в РСА в пару кликов. В среднем процедура занимает 15 минут, что позволяет автолюбителям существенно сэкономить время на оформлении извещения и помогает уменьшить пробки на дорогах, которые образуются из-за аварий.

Тем временем цифровые технологии в автостраховании набирают обороты. Так, согласно принятым поправкам в закон об ОСАГО от 14 июля 2022 г., у автовладельцев появится возможность обмениваться электронными документами со страховщиками при урегулировании убытка в ОСАГО, которая будет обязательной для страховых компаний при выборе потерпевшим такой формы взаимодействия с 1 января 2025 г. Однако уже через год, то есть с 15 июля 2023 г., при наличии технологической возможности у страховщика и соглашения со страховщиком об обмене информацией в электронном виде автовладельцы смогут отправить заявление о возмещении в страховую компанию и получить направление на осмотр, ремонт машины в электронном виде.

Также с 2022 г. для большего удобства функционал «Помощника ОСАГО» поддерживается в мобильных приложениях самих страховых компаний (на данный момент это АО «Альфастрахование» и САО «ВСК»), давая ряд преимуществ водителям, ставшим участниками происшествия.

Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова: «Конечно, создание “Помощника ОСАГО” – значительный шаг в сторону улучшения клиентского сервиса в сегменте автострахования: его главной целью является ускорение процесса оформления ДТП и минимизация последствий стресса, полученного в результате произошедшей аварии. Когда водитель находится в ожидании сотрудников ГИБДД, подписывает вручную документы, тратит много времени на всю процедуру, напряженное состояние только усиливается. Тогда как “Помощник ОСАГО” дает ему возможность действовать самостоятельно. Количество затраченного времени на весь процесс будет уже зависеть во многом от него самого, ждать в бездействии не придется».

Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ: «Мы живем в век технологий, людям сложно не воспользоваться возможностью получить услугу удаленно, потому что это экономит их время. А время – самая ценная валюта для современного человека. В связи с этим можно увидеть, что количество извещений, оформленных и отправленных именно через приложение значительно увеличилось по сравнению с прошедшим годом. Также не стоит забывать, что люди стали увереннее пользоваться мобильными устройствами, они получают большое количество услуг, не выходя из дома, решают различные вопросы в несколько нажатий на экран. Так почему бы им не воспользоваться еще одной, не менее нужной функцией: оформить ДТП самостоятельно без длительных ожиданий».