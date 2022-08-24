Система корпоративной почты RuPost внесена в реестр отечественного ПО

Система управления корпоративной почтой RuPost от ГК «Астра» внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по основному классу «Почтовые приложения». Запись в реестре под номером 14647 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 августа 2022 г. по протоколу заседания экспертного совета от 15 августа 2022 г. №1158пр.

Теперь современное отечественное решение могут использовать не только частные компании, но и государственные органы и другие организации, реализующие планы ИТ-импортозамещения.

RuPost — это простой в развёртывании и управлении почтовый сервер корпоративного класса с широкой функциональностью. Помимо почты, его пользователям доступны календари, контакты и адресные книги. Система масштабируется как вертикально, так и горизонтально и подходит для организаций любого размера: от микропредприятий до крупных корпораций. Разработчик позиционирует RuPost как полнофункциональную альтернативу популярному иностранному софту, которую можно задействовать при импортозамещении.

К преимуществам RuPost производитель относит поддержку и возможность одновременной работы следующих служб каталогов: AD, LDAP, FreeIPA, SAMBA и ALD Pro, поддержку Milter-протокола и интеграцию с Kaspersky, Dr. Web и DLP-решениями. Кроме того, в системе реализована поддержка кластеризации, за счет чего можно повысить отказоустойчивость сервиса. Предполагается, что это станет еще одним значимым для заказчиков фактором при выборе импортонезависимого ПО. RuPost работает со всеми популярными клиентскими приложениями: MS Outlook с открытым плагином, Thunderbird, WorksPad и Evolution, имеет CLI для продвинутой настройки, конфигурации и автоматизации. Благодаря собственному встроенному веб-клиенту конечные пользователи могут использовать решение на устройствах под Windows, Linux, iOS, Android и другими ОС.

«Создавая RuPost, мы изначально ориентировались на лучшие мировые образцы в сфере управления корпоративной почтой: наша альтернатива должна была стать одновременно и продвинутой в плане функциональности, и простой в установке и управлении. Мы считаем, что смогли достичь поставленных целей, а теперь, благодаря внесению в реестр, в этом смогут убедиться ИТ-специалисты из множества российских компаний, включая госсектор и частный бизнес», — отметил Сергей Макарьин, директор по развитию продукта RuPost ГК «Астра».