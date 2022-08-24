Сибирская генерирующая компания впервые внедряет систему предиктивной аналитики на своих электростанциях

Сибирская генерирующая компания впервые решила применить предиктивную аналитику для повышения надежности работы основного оборудования. Систему мониторинга состояния двух новейших энергоблоков Беловской ГРЭС внедряет компания РОТЕК. Об этом CNews сообщили представители РОТЕК.

РОТЕК выиграл конкурс Сибирской генерирующей компании по внедрению системы предиктивной аналитики на Беловской ГРЭС, одной из крупнейших электростанций в энергосистеме Кузбасса, участвующей в покрытии электрических нагрузок Кемеровской области и соседних регионов. На долю электростанции приходится около трети всей вырабатываемой в Кузбассе электроэнергии. Она также является поставщиком тепла для поселка Инской и города Белово.

В условиях ограниченного доступа к технической поддержке иностранных производителей, мониторинг состояния оборудования позволит снизить затраты на ремонт и повысит надежность снабжения потребителей электрической энергией.

Первая российская система прогностики будет собирать и анализировать показатели работы двух новейших энергоблоков Беловской ГРЭС №4 и №6, построенных по программе ДПМ в 2014 г. Функционал ПРАНА дает возможность прогнозировать изменение их технического состояния и поддерживать стабильный режим эксплуатации. Сокращение простоев и получение дополнительного времени на поставку комплектующих в итоге позволит избежать аварийных остановов и заранее планировать сервисные мероприятия на станции.

«С уходом OEM-ов поменялись режимы работы и уклады, которые существовали много лет. Теперь доступность специалистов и запчастей стала другой, перестала работать “горячая линия” с производителем. Наша система способна за несколько месяцев предсказать, какая именно часть оборудования выйдет из строя, чтобы заказчик мог найти необходимые компоненты или совершить плановый контролируемый останов оборудования, а также избежать аварии, которая обойдется в разы дороже. Особенно это касается ДПМ-блоков, где любой сбой в поставке энергии потребителю связан со значительными штрафами», - отметил Председатель Совета директоров АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц.

Сегодня ПРАНА контролирует состояние генерирующего оборудования на электростанциях, ректификационных колонн на НПЗ, химических и атомных реакторов, систем водоподготовки очистных сооружений, сталеплавильных печей на металлургических комбинатах и другой критической инфраструктуры общей стоимостью более 300 млрд руб.

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РОТЕК специализируется на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов, разработке и промышленной эксплуатации программно-аппаратного комплекса прогностики состояния и мониторинга промышленного оборудования «ПРАНА», разработке и производстве компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.