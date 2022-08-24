«Корус консалтинг» модернизирует систему аналитической отчетности «ЕВРАЗ ТК»

«ЕВРАЗ ТК» реализует новый подход к формированию аналитической отчетности по продажам на основе данных вместе с ГК «Корус консалтинг». Сценарный подход при анализе данных позволит в кратчайшие сроки находить ответ на нужный вопрос, при этом масштабируя аналитические приложения по направлениям деятельности компании. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

«ЕВРАЗ Торговая компания» («ЕВРАЗ ТК») – российский поставщик металлопроката строительного, промышленного и транспортного назначения, а также метизов, угольной продукции и продукции коксохимического производства.

Используемая в компании отчетность требовала доработок: базовая формировалась стандартно в презентациях или Excel; таблицах, а интерфейс BI-системы был неудобен для конечных пользователей, требовалась оптимизация работы с мобильных устройств. Чтобы модернизировать подход к анализу и саму систему, руководство «ЕВРАЗ ТК» в рамках конкурса выбрала ГК «Корус консалтинг».

Проектная команда изучила требования к платформе: новое решение должно было включать полноценный анализ данных организации от фактических показателей продаж до эффективности маркетинговых кампаний.

По результатам аудита текущего BI-решения была создана структура стартового дашборда и общая схема навигации для развития приложения. При создании интерактивных панелей использовался сценарный подход, который предполагает сценарий анализа от верхнеуровнего значения показателя с последующей детализацией и исследованием влияющих факторов.

Панель мониторинга ключевых показателей демонстрирует основные показатели деятельности компании: валовый доход, выручку, объем продаж, программу повышения эффективности, долю рынка с возможностью оперативного анализа фактических значений и отклонений вплоть до конкретного продукта или региона (от плана, от значений аналогичного периода прошлого года).

«Для нас всегда ценно, когда перед внедрением наши заказчики готовы глубоко прорабатывать методологию сценарного анализа данных и подходить к проектированию решения вместе с нами, используя современные подходы и технологии и выбирая лучшие из них. “ЕВРАЗ ТК” уже идет по этому пути и закладывает фундамент для поддержки управленческих решений, основанных на данных», — сказал Андрей Байбутов, директор по развитию бизнеса департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

«Для нас как для ведущего поставщика продукции в отрасли важно оперативно отслеживать информацию о деятельности компании на всех уровнях. Классический формат отчетности оттягивал много ресурсов и был менее оперативным. Сейчас у нас появился roadmap, который предлагает оптимальный способ реализации единой системы отчетности по всем показателям нашей организации. Этот подход сделает нашу компанию эффективнее, так как предоставит доступ к инструменту для контроля и мониторинга на основе объективных данных», — отметил Валентин Кризский, начальник департамента маркетинга «ЕВРАЗ ТК».

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.