Cloud4Y помог компании «АГРОштурман» мигрировать в российское облако

Группа компаний «АГРОштурман» является участником сфере внедрения технологий точного земледелия. Одним из основных направлений развития группы компаний является мониторинг транспорта. Долгое время ГК «АГРОштурман» для предоставления услуг своим клиентам использовала облачные ресурсы одного из российских провайдеров. Ранее все сервера поставщика услуг располагались в Нидерландах, но со временем он привел все в соответствие с российским законодательством и организовал московский дата-центр.

Весной 2022 г. подрядчик решил закрыть всю инфраструктуру в России, а партнеров поставили перед фактом, что они опять переезжают на зарубежного сервера. Это стало решающим фактором отказа от его системы.

После изучения рынка и переговоров с подрядчиками и выбора системы, компания приняла решение провести бесплатное тестирование облачной платформы Cloud4Y. Выбор обуславливался большим набором сервисов и разумной ценовой политикой.

Убедившись в качестве сервиса, нужной производительности и уровне безопасности, ГК «АГРОштурман» перенесла часть своей инфраструктуры в облако Cloud4Y. Благодаря работе технических специалистов обеих компаний миграция прошла максимально безболезненно.

В настоящее время SaaS-платформа по мониторингу транспортных средств ГК «АГРОштурман» располагается и функционирует на облачных ресурсах Cloud4Y. Система работает стабильно благодаря высокой отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры провайдера, предоставленной по модели IaaS. А в случае необходимости компания всегда может нарастить объем ресурсов нажатием пары кнопок в панели управления облаком.