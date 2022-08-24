АРПП «Отечественный софт» заключила соглашения о сотрудничестве с Минцифры Республики Дагестан и Дагестанским госуниверситетом

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и Министерство цифрового развития Республики Дагестан заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось 22 августа 2022 г. в Махачкале. Об этом CNews сообщили представители АРПП «Отечественный софт».

Подписи в соглашении поставили Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт», и Юрий Гамзатов, министр цифрового развития Республики Дагестан.

Основная цель сотрудничества – развитие и продвижение российских цифровых технологий на территории Республики Дагестан, взаимодействие с разработчиками в вопросах совместимости продуктов и комплексных решений, содействие экспорту отечественного ПО, а также привлечение экспертизы и знаний для создания надежных информационных систем в приоритетных отраслях региона.

Согласно договоренностям, Минцифры Республики Дагестан будет информировать членов АРПП о потребностях в российском ПО, необходимом для реализации цифровых проектов на территории региона, а также оказывать содействие во внедрении продуктов и решений российских разработчиков – участников Ассоциации, в реализации проектов АРПП, направленных на повышение качества отечественного программного обеспечения в целом.

АРПП «Отечественный софт» со своей стороны сконцентрируется на экспертной поддержке Министерства, содействуя ведомству в реализации программ информатизации Республики Дагестан на основе отечественных разработок. Также Ассоциация будет привлекать своих участников для консультаций и информировать их о потребностях региона в российском ПО и цифровых технологиях.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве и диалоге с таким крупным отраслевым сообществом, как Ассоциация «Отечественный софт». Совместная работа с экспертами АРПП позволит нам получать максимально полную, объективную информацию о возможностях российских ИТ-продуктов для реализации программ информатизации Республики Дагестан. Прямое взаимодействие с отечественными разработчиками ускорит решение задач по переходу на российский софт и поможет в вопросах совместимости программ и программно-аппаратных комплексов», - сказал министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

«Заключение долгосрочного партнерского соглашения с Минцифры Республики Дагестан очень важно для Ассоциации. Это открывает для нас новые возможности: участвовать в реализации стратегии цифровой трансформации региона, оказывать экспертную поддержку этому процессу, в том числе, помогать в поиске российских аналогов зарубежных решений, делиться опытом, практикой внедрения российских программ. Что в полной мере соответствует миссии нашей Ассоциации», - отметил исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Также в этот день АРПП заключила соглашение и с Дагестанским государственным университетом. Сотрудничество с ДГУ будет направлено на популяризацию отечественных программных продуктов и подготовку кадров, использующих или внедряющих российское ПО на основе Каталога образовательных программ Ассоциации «Отечественный софт». Эксперты комитета АРПП по информатизации образования будут содействовать вузу в вопросах тестирования, развития и продвижения отечественных решений в образовательном процессе, а также оказывать консультации, организационную и информационную поддержку.

***

АРПП «Отечественный софт» — объединение отечественных производителей тиражируемого ПО. Ассоциация учреждена в 2009 г. российскими разработчиками, в настоящее время в ее состав входит более 230 ИТ-компаний.