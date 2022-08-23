CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

«Полиматика» делает шаг в сторону открытой BI-системы

Компания «Полиматика» представила новую версию BI-системы Polymatica Dashboards, позволяющей создавать рабочие места руководителей и разворачивать системы мониторинга ключевых показателей за считанные дни. Архитектура решения обеспечивает легкое встраивание собственных компонентов для расширения коробочного функционала. Также пользователи получили продвинутые механизмы управления фильтрами и предоставления доступа к данным.

Сейчас российский разработчик предлагает клиентам три продукта для отчетности и интеллектуальной аналитики: Polymatica Dashboards, Polymatica Analytics и Polymatica ML. Новая версия конструктора информационных панелей Polymatica Dashboards получила буквенное обозначение TN.

«В новой версии мы существенно нарастили функционал Polymatica Dashboards по многим направлениям. Но самое главное – было принято решение пересмотреть свой подход к открытости системы: предоставить возможность технологическим партнерам и заказчикам добавлять собственные сервисы по анализу и визуализации данных. Для этого мы перешли на модульную архитектуру, где инструменты создания дашбордов являются только одним из компонентов продукта. Название версии акцентирует внимание на новых возможностях нашей BI-системы: TN – Totally New», – сказал технический директор компании «Полиматика» Дмитрий Цирульников.

Polymatica Dashboards TN отличается от предыдущих версий рядом нововведений — в части как работы с визуализациями, так и управления системой.

Новая организация пространства для создания дашбордов: более мелкая сетка для настройки расположения элементов на панели, возможность связывания произвольных фильтров и виджетов из разных наборов данных, изменение агрегирующей функции показателя в виджете (sum, min, max, avg, count). Также появилась возможность добавления на панель объектов, формируемых из произвольного HTML-кода с возможностью вставки CSS, JS-кода и набора данных из датасета для кастомных визуализаций.

Drill-Through (выполнение детализации) – возможность перехода по ссылке посредством клика на элемент виджета. Переход осуществляется как на любой слой проекта с наложением фильтра, так и на внешний ресурс.

Расширенная работа с фильтрами, в том числе возможность сортировки, ограничения по условиям и формирования списка фильтров как из набора данных, так и вручную.

Прямое подключение к источникам данных: PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, Vertica. Это нововведение позволяет отображать на дашбордах актуальные данные без импорта в локальную базу. С источниками можно работать в двух режимах: отображение актуальных данных в информационных панелях через прямое подключение (запрос данных к источникам выполняется в момент отображения информации) и предварительное сохранение данных в локальной базе.

Объединение нескольких датасетов: Full Outer Join, Left Join, Right Join, Inner Join. В результате создается «виртуальный» набор данных.

Построчное ограничение в датасете, позволяющее, например, пользователям из разных регионов видеть только свои данные на одном дашборде.

Более гибкая ролевая модель и механизмы доступа к создаваемым сущностям.

***

«Полиматика» — российский разработчик инструментов BI и ML, позволяющих в режиме конструктора работать с большими объемами данных, создавать дашборды и модели машинного обучения. Компания внедряет Polymatica Dashboards с 2020 г. Система позволяет принимать управленческие решения на основе данных, а также увеличивает прозрачность бизнес-процессов. Среди заказчиков Polymatica Dashboards: Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России, ПАО «Квадра», «Ростелеком» (Единая биометрическая система), администрация города Нижневартовска и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

При всех министерствах России создадут «научный спецназ»

Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022

Что будет с экспортом российского ПО?

«Росатом» переносит на Linux свою программу-переводчика с английского с бангладешским акцентом

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще