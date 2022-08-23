«Полиматика» делает шаг в сторону открытой BI-системы

Компания «Полиматика» представила новую версию BI-системы Polymatica Dashboards, позволяющей создавать рабочие места руководителей и разворачивать системы мониторинга ключевых показателей за считанные дни. Архитектура решения обеспечивает легкое встраивание собственных компонентов для расширения коробочного функционала. Также пользователи получили продвинутые механизмы управления фильтрами и предоставления доступа к данным.

Сейчас российский разработчик предлагает клиентам три продукта для отчетности и интеллектуальной аналитики: Polymatica Dashboards, Polymatica Analytics и Polymatica ML. Новая версия конструктора информационных панелей Polymatica Dashboards получила буквенное обозначение TN.

«В новой версии мы существенно нарастили функционал Polymatica Dashboards по многим направлениям. Но самое главное – было принято решение пересмотреть свой подход к открытости системы: предоставить возможность технологическим партнерам и заказчикам добавлять собственные сервисы по анализу и визуализации данных. Для этого мы перешли на модульную архитектуру, где инструменты создания дашбордов являются только одним из компонентов продукта. Название версии акцентирует внимание на новых возможностях нашей BI-системы: TN – Totally New», – сказал технический директор компании «Полиматика» Дмитрий Цирульников.

Polymatica Dashboards TN отличается от предыдущих версий рядом нововведений — в части как работы с визуализациями, так и управления системой.

Новая организация пространства для создания дашбордов: более мелкая сетка для настройки расположения элементов на панели, возможность связывания произвольных фильтров и виджетов из разных наборов данных, изменение агрегирующей функции показателя в виджете (sum, min, max, avg, count). Также появилась возможность добавления на панель объектов, формируемых из произвольного HTML-кода с возможностью вставки CSS, JS-кода и набора данных из датасета для кастомных визуализаций.

Drill-Through (выполнение детализации) – возможность перехода по ссылке посредством клика на элемент виджета. Переход осуществляется как на любой слой проекта с наложением фильтра, так и на внешний ресурс.

Расширенная работа с фильтрами, в том числе возможность сортировки, ограничения по условиям и формирования списка фильтров как из набора данных, так и вручную.

Прямое подключение к источникам данных: PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, Vertica. Это нововведение позволяет отображать на дашбордах актуальные данные без импорта в локальную базу. С источниками можно работать в двух режимах: отображение актуальных данных в информационных панелях через прямое подключение (запрос данных к источникам выполняется в момент отображения информации) и предварительное сохранение данных в локальной базе.

Объединение нескольких датасетов: Full Outer Join, Left Join, Right Join, Inner Join. В результате создается «виртуальный» набор данных.

Построчное ограничение в датасете, позволяющее, например, пользователям из разных регионов видеть только свои данные на одном дашборде.

Более гибкая ролевая модель и механизмы доступа к создаваемым сущностям.

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«Полиматика» — российский разработчик инструментов BI и ML, позволяющих в режиме конструктора работать с большими объемами данных, создавать дашборды и модели машинного обучения. Компания внедряет Polymatica Dashboards с 2020 г. Система позволяет принимать управленческие решения на основе данных, а также увеличивает прозрачность бизнес-процессов. Среди заказчиков Polymatica Dashboards: Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России, ПАО «Квадра», «Ростелеком» (Единая биометрическая система), администрация города Нижневартовска и др.