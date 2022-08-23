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ГК «Эдит про» поможет «Россети Ленэнерго» в развитии экосистемы «1С»

ГК «Эдит про» выиграла конкурс и заключила контракт с «Россети Ленэнерго» на оказание услуг по сопровождению и доработке информационных систем на базе «1С». В рамках контракта она будет заниматься развитием всей экосистемы продуктов «». Стоимость работ по контракту составит 42,9 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ГК «Эдит про».

ПАО «Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Организация управляет 430 центрами питания, обслуживает территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Система управления производственными активами «Россети Ленэнерго» насчитывает более 2000 пользователей и позволяет оптимально управлять затратами, рисками и производительностью оборудования.

Сотрудничество «Эдит про» и «Ленэнерго» продолжается несколько лет: ранее партнеры также реализовывали внедрения на платформе «1С». Новый контракт «Эдит про» получила в рамках конкурса.

«Бизнес такой крупной энергосетевой компании, какой является “Ленэнерго”, постоянно развивается. Наши клиенты последовательно реализуют стратегию цифровой трансформации. Поэтому у компании возникает необходимость в доработке и развитии внедренных ранее программных продуктов. “Эдит про” обладает одной из сильнейших экспертиз на рынке в области 1С-консалтинга, и мы поможем в решении этой задачи», — сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про».

Контракт заключен сроком на один год. Работы по контракту затронут широкий спектр систем, входящих в ИТ-инфраструктуру «Ленэнерго». Среди них автоматизированная система управления процессами технологического присоединения на базе «1С:Документооборот КОРП», система управления производственными активами на базе «1С:ERP Управление предприятием 2», HRM-система на платформе «1С:Зарплата и управление персоналом» и ряд других решений.

Специалисты «Эдит про» доработают ПО: добавят необходимый функционал после выявления бизнес-требований. Также «Эдит про» окажет услуги по оформлению подписки на информационно-технологическое сопровождение «1С».

Что касается сопровождения доработок, то их задокументируют, затем перенесут в системный продуктивный ландшафт. Будут обновлены документы по эксплуатации и справочники, выполнены необходимые обновления ПО, а интеграция с другими продуктами при необходимости доработана и отлажена. Пользователям будут оказаны необходимые консультации и поддержка.

В результате «Ленэнерго» сможет пользоваться обновленной экосистемой решений «1С», полностью соответствующей ее актуальным требованиям. Работа ИТ-инфраструктуры станет более производительной и надежной.

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Команда «Эдит про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит Про» является интегратором ERP-решений на платформе «1С» в сфере электроэнергетики. Компания обладает опытом в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами, транспорта электроэнергии и технологического присоединения. Также «Эдит про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов.

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