«Биннофарм групп» объединяет бизнес-процессы компаний в Directum RX

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм групп» запустила внедрение электронного документооборота на базе Directum RX, перешла на единые бизнес-процессы во всех подразделениях и установила связи с текущими учетными системами компании. Об этом CNews сообщили представители Directum.

За девять месяцев работы над проектом в «Биннофарм групп» было организовано электронное хранилище для финансовых, кадровых, договорных и закупочных документов, настроена бесперебойная работа в новой системе более чем для 1000 сотрудников. Компания перевела бизнес-процессы в систему Directum RX и интегрировала ее с корпоративными информационными системами «Контур.Диадок», SAP ERP, «1С:УПП» и «1С:ЗУП».

В планах «Биннофарм групп» тиражировать Directum RX на производственные площадки компании, совершенствовать и кастомизировать действующие решения, автоматизировать процессы управления служебными командировками, авансовыми отчетами и другими кадровыми документами.

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«Биннофарм групп» — российский фармацевтический производитель, объединивший в себе профильные активы АФК «Система». Компания выпускает рецептурные и безрецептурные препараты на пяти производственных площадках на территории России. Ежегодно заводы холдинга производят до 500 млн упаковок лекарственных средств.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.