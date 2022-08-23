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«билайн бизнес» в кратчайшие сроки «решил непростую задачу»

«билайн бизнес» обеспечил для ФБГУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» организацию работы двух государственных информационных систем: Федерального портала пространственных данных и системы ведения единой электронной картографической основы. Специалисты компании в сжатые сроки сформировали для заказчика всю необходимую для этого инфраструктуру.

«Центр геодезии, картографии и ИПД» получил серверные мощности одного TIER3 ЦОДов «билайн бизнес» и проработанные решения по обеспечению высокого уровня информационной безопасности данных. Два резервных независимых канала связи обеспечили отказоустойчивость инфраструктуры. Серверные мощности были предоставлены заказчику по сервисной модели, включающей все необходимые действия по поставке, настройке и коммутации оборудования.

«Перед сотрудниками «билайн бизнес» была поставлена непростая задача — необходимо было не только оперативно подготовить необходимую вычислительную инфраструктуру для развертывания государственных информационных систем, но и обеспечить максимальную безопасность данных, которые будут храниться и использоваться в рамках этих проектов, — говорит Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком». — Реализация контракта в поставленный заказчиком срок стала возможна благодаря высокому уровню компетенций и слаженной работе сотрудников билайн бизнес, а качество предоставленных услуг было не раз отмечено представителями Центра геодезии и картографии. Мы планируем продолжить наше сотрудничество и в дальнейшем расширить спектр предоставляемых услуг».

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