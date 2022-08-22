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Российские разработчики квантовых технологий будут работать в интересах Минобороны

Под эгидой департамента информационных систем Минобороны будет создана рабочая группа с целью возможности использования разработок в сфере квантовых технологий в интересах оборонного ведомства. В рабочую группу войдут представители профильных ВУЗов – МТУСИ, МГУ им. М.В. Ломоносова и НИТУ МИСиС.

В рамках рабочей группы будет инициирован запуск цикла работ по анализу потенциала применения квантовых технологий для решения практических задач, связанных с повышением обороноспособности страны. Также с целью развития кадрового потенциала рабочая группа изучит действующие учебные программы и выработает предложения по формированию учебных программ с привлечением экспертов.

Кроме того, планируется поддержать использование имеющихся полигонов квантовых сетей МТУСИ, МГУ и НИТУ МИСиС для проведения пилотирования технологий в интересах Министерства обороны. Также предполагается принять во внимание наработки по нормативно-правовой базе в части квантовых коммуникаций с целью создания методических пособий по внедрению систем класса ККС ВРК (квантово-криптографических систем выработки и распределения ключей).

«Квантовые технологии – это стратегическая область знаний, открывающая огромные перспективы перед государством и частными компаниями, – сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин. – Когда мы говорим про квантовые технологии, мы в первую очередь говорим о новом уровне безопасности, связанном с технологией квантового распределения ключей, о решении большого числа задач, ранее не поддающихся решению, развитию отечественной электроники и созданию сверхчувствительных датчиков».

«Мы все прекрасно понимаем важность стоящих перед страной задач, связанных с обеспечением суверенитета России в сфере информационных технологий, – отметил заместитель начальника Управления Президента по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Эльдар Гайфутдинов, выступая на состоявшемся в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» круглого стола по вопросам квантовых технологий. – Только консолидированными усилиями государства, науки, бизнеса и образования мы сможем решить эту задачу эффективно и в возможно сжатые сроки».

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