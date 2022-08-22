Решение Coster от Softline вошло в каталог взаимозаменяемого ПО для банковского сектора

Мультиоблачное решение Coster вошло в каталог взаимозаменяемого ПО для банковского сектора. Теперь финансовым организациям предоставлена возможность выбрать для себя наиболее подходящее российское решение с требуемым функционалом, в том числе и продукт компании Softline — Coster, предназначенный для управления затратами на облачную инфраструктуру. С помощью Coster финтех-компании, а также организации из банковского сектора смогут из единого окна организовать непрерывное управление затратами на облака, что будет способствовать эффективному использованию облачных ресурсов и повышению их прозрачности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Каталог был подготовлен при активном участии АРПП «Отечественный софт» и совместно с целым рядом ассоциаций — как участников финансового рынка, так и объединений компаний ИТ-сектора — с целью развития эффективного межотраслевого взаимодействия. Для составления каталога ассоциация «Финтех» определила список иностранного ПО, которое кредитные организации используют в своей практике, в то время как российские ИТ-компании указали собственные решения с аналогичным функционалом. Так был составлен перечень взаимозаменяемого ПО для банковского сектора.

В данном каталоге решение Coster указано как взаимозаменяемое ПО для четырех иностранных решений — Amazon AWS Cost Explorer, Hystax OptScale, Microsoft Azure Advisor, Microsoft Azure Cloud Cost Management.

«Мы рады, что наш продукт Coster теперь входит в каталог взаимозаменяемого ПО для банковского сектора. При разработке решения мы ориентировались на потребности компаний из сферы финтеха — в России финансовые компании являются крупнейшими потребителями виртуальной ИТ-инфраструктуры, и нам важно было учесть их нужды. Для этих организаций Coster станет удобным инструментом предиктивного анализа используемых облачных ресурсов и расходов. Кроме того, в режиме одного окна в Coster можно будет решать такие актуальные задачи, как прогнозирование затрат и бюджетирование на будущие периоды. Мультиоблачное решение также позволит финансовым компаниям проводить аллокацию расходов и ресурсов по бизнес-юнитам. Удобно и то, что больше не потребуется обращаться к внешним инструментам для того, чтобы посмотреть план/прогноз по каждому подразделению — продукт детализирует информацию по потреблению вплоть до каждого сотрудника. Все это позволит организациям повысить управляемость и эффективность использования cloud-сервисов. В результате топ-менеджеры компании смогут эффективно управлять затратами, ежедневно их отслеживать, а также оперативно вносить изменения в бюджет и не допускать перерасходов», — сказал Станислав Быков, директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline.

Команда Softline непрерывно развивает собственную продуктовую линейку CloudMaster, разрабатывает новый функционал решений, запускает новые продукты. Сейчас в разработке у экспертов Softline — новая услуга по диагностике состояния финансовой эффективности ИТ-инфраструктуры, которая будет также востребована финансовыми организациями.