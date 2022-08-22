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МТС построила свой первый модульный ЦОД за Уралом

МТС объявила об открытии нового центра обработки данных (ЦОД) в Новосибирске. Это первый модульный ЦОД МТС в восточной части России и тринадцатый в федеральной сети дата-центров компании. Корпоративные клиенты МТС в Сибири смогут использовать новые мощности для миграции ИТ-систем в облако CloudMTS, обработки и хранения данных, резервного копирования, защиты от DDos-атак и других задач бизнеса.

Модули удалось развернуть за восемь месяцев, что в несколько раз быстрее, чем строительство классических дата-центров. Главное преимущество модульного ЦОДа – это возможности масштабирования: количество модулей, стоек и полезная нагрузка увеличиваются постепенно, по потребности. В Новосибирске запущены два модуля по 125 стоек полезной мощностью 1800 кВт. Уже построенная очередь, как уточнили в компании, обеспечивает бесперебойную работу собственной ИТ-инфраструктуры МТС (биллинга, системы онлайн-обслуживания абонентов, оборудования для сетей 3G/4G/5G и других технологий) и предоставляемых облачных решений. В течение года МТС планирует увеличить доступные мощности дата-центра в два раза и использовать их для развития облачных продуктов компании. Новый модульный ЦОД имеет сертификат Tier III CF международной организации Uptime Institute, что соответствует высшему уровню надежности инфраструктуры.

«Расширение географии дата-центров МТС – это качественная связь для наших клиентов во всех регионах, развитие сетей нового поколения, непрерывный и безопасный доступ заказчиков к их информационным системам в облаке CloudMTS, быстрое тестирование новых технологий и разработок. Мы продолжим инвестировать в развитие ИТ-инфраструктуры, чтобы сервисы МТС были одинаково доступны корпоративным клиентам в Москве и Владивостоке, Екатеринбурге и Новосибирске, во всех городах и регионах России», – сказал директор департамента облачной инфраструктуры МТС Дмитрий Милов.

«Открытие подобных объектов, аналогов которым нет за Уралом, говорит об инвестиционной привлекательности Новосибирской области. Наш регион – один из ключевых регионов Сибири, крупный транспортный хаб, регион-донор для других территорий России в вопросах обеспечения ИТ-сферы инфраструктурой, кадрами, оборудованием. Надежная техническая база нового центра обработки данных будет способствовать наращиванию темпов производства и потребления цифровых услуг и успешному использованию диджитал-сервисов», – сказал первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

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