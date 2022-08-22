«Корус консалтинг» оптимизировала управление рабочим временем сотрудников банка «Санкт-Петербург»

ГК «Корус консалтинг» расширила функциональные возможности интранета банка «Санкт-Петербург», добавив инструменты для учета рабочего времени. Благодаря доработкам удалось внедрить планирование графиков, снизить вероятность ошибок и сделать процесс более прозрачным и управляемым.

«Санкт-Петербург» – российский частный банк со штатом более 4 тыс. сотрудников. В нем обслуживаются 2 млн физических лиц и 50 тыс. компаний. Офисы расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске. С ростом бизнеса банку стало сложнее управлять рабочим временем персонала из разных филиалов: строить и сопоставлять графики, соблюдать нормативы, формировать отчеты и согласовывать изменения. Руководство банка приняло решение расширить функциональность уже внедренного корпоративного портала на платформе «1С-Битрикс24». Для реализации пригласили специалистов «Корус консалтинг» – ранее компании совместно дополнили платформу модулями «База знаний» и «Личный кабинет сотрудника».

Совместная команда из специалистов «Корус консалтинг» и банка исследовала внутренние процессы, проанализировала потребности персонала и руководства. На основе полученных результатов разработали форму учета рабочего времени, настроили порядок утверждения изменений, автоматизировали процесс ознакомления с графиками, добавили возможность выгружать отчеты по введенным данным. Для удобства были настроены фильтры – по подразделениям, отдельным сотрудникам, должностям, статусам и месяцам. При изменении уже сформированных графиков система автоматически проверяет их на соблюдение нормативов.

В новом модуле используется функциональность системы кадрового делопроизводства «1С:ЗУП», которая была интегрирована с порталом в предыдущем проекте. Сотрудники и руководители подписывают графики рабочего времени прямо в системе и при необходимости выгружают отчеты в формате Excel.

Решение позволило сократить время на планирование и управление рабочими графиками сотрудников банка, свести к минимуму возможные ошибки и «пересечения» смен. Руководители отслеживают нагрузку и изменения, контролируют соблюдение нормативов, утверждают графики рабочего времени в электронном виде, а сотрудники – просматривают и подписывают их.

«Наша команда продолжает расширять функциональность и развивать корпоративный портал компании, внедряя новые полезные модули. Система учета рабочего времени сотрудников – важный шаг к эффективному функционированию всех подразделений банка, обеспечивающих его работу в круглосуточном режиме. Мы уже видим, как процесс планирования ускорился и стал более управляемым, снизилась вероятность ошибок и издержек», – отметил Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».

«В следствие реализации системы учета рабочего времени схема взаимодействия между сотрудниками и руководителями стала более прозрачной, а это одна из целей, которую мы планировали достигнуть в ходе проекта. Новый модуль позволяет снизить нагрузку на сотрудников, отвечающих за кадровый учет, сняв часть рутинных задач и тем самым оптимизировав рабочий процесс, – сказала Марина Князькова, начальник отдела развития малых систем банка «Санкт-Петербург». – На наш взгляд, данный модуль – это лишь один из множества плодотворных шагов на совместном пути компаний ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ГК «Корус консалтинг».