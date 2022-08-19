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В клинике Кувейта появился российский робот-администратор

Российский сервисный робот Promobot от одноименной компании начал работу в сети клиник IMAGES Medical в Кувейте. Робот-администратор встречает посетителей, помогает записаться ко врачу и даже провожает до кабинета. Дроид самостоятельно заключает договор: пациентам достаточно показать ему паспорт, и робот сам заполнит все документы, освободив от этой работы сотрудников регистратуры. Об этом CNews сообщили представители Promobot.

Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot: «Цель сервисной робототехники — освободить человека от скучных, рутинных задач. Медицинский персонал перегружен работой с документами, расписаниями, сотрудники регистратуры несколько десятков раз в день отвечают на одинаковые вопросы. Пришло время автоматизировать этот процесс, дав возможность людям тратить силы на более важные и сложные задачи в здравоохранении».

Российские роботы с аналогичным функционалом уже работают в отечественных медицинских учреждений таких как Askonamed. Для зарубежных медицинских учреждений опыт IMAGES Medicalстал первым.

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«Промобот»

«Благодаря появлению роботов новый импульс развития сегодня получает медицинский сервис. Кроме того, что подобные роботы вызывают интерес и симпатию у посетителя, они способны существенно оптимизировать работу человеческих ресурсов, автоматизировать многие процессы и сосредоточить внимание персонала клиники на более важных задачах, — сказал Мохаммед Бурхан, ИТ-директор сети клинических центров IMAGES Medical. — Мы выстраиваем рабочие процессы так, чтобы на первом плане всегда оставался наш пациент — его здоровье, комфорт, спокойствие и положительный настрой на лечение. Это и есть главная цель цифровой трансформации в медицине, которой мы следуем. Нашего робота-помощника мы назвали Robby. Он умеет регистрировать пациентов, работать с электронными картами, отвечать на вопросы посетителей, сопровождать их к нужному кабинету — выполняет ряд функций, которые требуют автоматизма, точности и высокой скорости. Иногда может пошутить и развлечь, что тоже не так уж и маловажно».

Ранее «Промобот» представил прототип робота-терапевта, который самостоятельно проводит первичный опрос пациента и замеряет простые показатели здоровья, освобождая от этой работы «живой» персонал. Полноценную модель робота компания планирует представить осенью 2022 г.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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