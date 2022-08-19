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В Башкирии расширили функциональность дорожных камер

Специалисты НПО «ИТС» провели настройку оборудования и программного обеспечения системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в Республике Башкортостан. Дорожные камеры, установленные в регионе, теперь будут дополнительно фиксировать еще два вида нарушений. Штрафы автомобилистам придут за не пристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону за рулем.

Денежный штраф за эти нарушения составляет 1 тыс. руб. и 1,5 тыс. руб. соответственно. При этом такое наказание предусмотрено как для физических, так и для юридических лиц.

«Мы продолжаем развивать в Башкортостане систему фотовидеофиксации нарушений ПДД. Она уже дает конкретный эффект: помогает снизить число ДТП и погасить очаги аварийности. С расширенным функционалом этот эффект должен быть еще выше. Наши специалисты отладили ПО и протестировали нейросеть для точного и корректного выявления нарушений», – отметил генеральный директор НПО «Интеллектуальные технические системы» Вячеслав Смирнов.

Сейчас на дорогах республики Башкортостан работает более 1,8 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Камеры также фиксируют стандартный набор нарушений ПДД: превышение скорости, непредоставление преимущества в движении пешеходам, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение дорожной разметки.

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