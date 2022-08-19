Концерн «Автоматика» впервые представил на «Армии-2022» платформу виртуализации НацТех

ООО «НТ» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») показал отечественную платформу виртуализации «Нацтех». Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

Российское решение может применяться на объектах критической инфраструктуры, а также для построения информационных систем, требующих последующей аттестации в области информационной безопасности. Продукт сертифицирован Министерством обороны и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Платформа «Нацтех» состоит из подсистем: серверной виртуализации, миграции доменной инфраструктуры, виртуализации рабочих мест, а также защищенной почтовой системы с интегрированными средствами офисной работы.

«Комплекс отечественных решений обеспечивает информационную безопасность и непрерывное функционирование государственных сервисов в зоне ответственности ряда федеральных органов исполнительной власти, – сказал заместитель генерального директора ООО «НТ» Павел Осипов. – Мы убеждены, что разработка будет широко востребована заказчиками и позволит удовлетворять запросы рынка на использование отечественных средств виртуализации. “Нацтех” уже используется в одном из региональных министерств здравоохранения».

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Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.