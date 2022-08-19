«1С-Рарус» автоматизировал сбор данных по выработке и простоям в ПАО «Нижнекамскшина»

Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» создали сервис для автоматизации процесса ввода данных о выработке и организационным простоям на базе решений «1С:Управление производственным предприятием» и «1С:MES». Новый функционал сократил время на сбор данных с оборудования с двух часов до пяти минут. Руководство ежедневно владеет всей актуальной информацией о состоянии производства за прошедший день. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ПАО «Нижнекамскшина», входящий в состав предприятий КАМА TYRES, — крупнейшее предприятие шинной промышленности России. В течение рабочей смены на производстве происходят организационные, технологические и внешние простои, связанные с нехваткой рабочей силы, сбоем в подаче энергопараметров, отсутствием материалов и полуфабрикатов для выпуска продукции. Время простоя и события учитываются в системе «1С:MES». Для корректного составления отчетов по производству после завершения смены данные переносятся в «1С:Управление производственным предприятием». До старта проекта у работников цеха уходило порядка двух часов на ручное заполнение информации об организационных простоях в «1С:УПП». Если с вечера информация не была перенесена в систему, то руководство получало недостоверные данные о состоянии оборудования за прошедший день.

В феврале 2022 г. было принято решение доработать учетные системы «1С:УПП» и «1С:MES» и облегчить заполнения данных мастерами смен по организационным простоям и выработке на рабочих центрах.

Для решения этой задачи и ускорения ввода данных специалистами «1С-Рарус» был разработан сервис, который за считанные минуты собирает нераспределенное время по 315 форматорам-вулканизаторам в готовый отчет. Мастер смены может самостоятельно откорректировать причину того или иного простоя, после чего данные передаются в «1С:УПП». Далее в АРМ «Диспетчера» происходит автоматическое заполнение информации об организационных простоях.

Теперь процесс занимает от пяти до семи минут вместо двух часов, а руководство ежедневно владеет всей необходимой информацией о состоянии производства за прошедший день.

Функционал уже показал эффективность и будет тиражирован на другие подразделения и предприятия шинного комплекса.

Руслан Ахметов, мастер цеха вулканизации №1, ПАО «Нижнекамскшина»: «Подобные, на первый взгляд небольшие, проекты в реальности дают самые ощутимые результаты. В особенности это касается производства. Мы можем сразу, здесь и сейчас увидеть разницу — до и после. После апробации нового функционала результаты превзошли все наши ожидания».

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«1С-Рарус» – совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» – холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами. За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.