В «Коммунарке» внедрили прибор дистанционного мониторинга беременности

«Юсонтек», разработчик портативного монитора «Илифия» для дистанционной диагностики беременных, поставила первую партию устройств в Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», реорганизованный в Городскую клиническую больницу имени А.К. Ерамишанцева. Прибор подходит для использования как в больницах, так и в домашних условиях.

Решение о закупке было принято руководством медучреждения после успешного пилотирования устройства. Прибор «Илифия» применяется в медицинской практике для проведения кардиотокографии (КТГ), оценки функционального состояния плода и выбора тактики ведения беременности.

Ольга Нугуманова, врач акушер-гинеколог, заведующая дневным стационаром ГКБ имени А.К. Ерамишанцева, сказала: «Появление такого прибора очень поможет нам. Эта инновация позволит своевременно выявить угрожающие состояния плода и принять решение о дальнейшей тактике ведения беременности. Данная проблема особенно актуальна в условиях пандемии, когда требуется социальная дистанция при сохранении контроля экспертного уровня».

Принцип работы основан на записи КТГ с помощью двух миниатюрных датчиков, мобильного регистратора размером со смартфон и передачи результатов для расшифровки врачу по интернету. Технология резидента «Сколково» может быть использована как в клиниках, так и для дистанционного наблюдения беременности в домашних условиях, что очень актуально в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Юлия Щеглова, старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», сказала: ««Илифия» помогает женщине чувствовать себя более спокойно, защищенно и уверенно как дома, так и в перинатальном центре. Фонд «Сколково» оказал поддержку «Юсонтек» в разработке опытных образцов, испытании медицинского изделия и выходе на рынок. Надеемся, что КГТ монитор нашего резидента будет использоваться беременными повсеместно в нашей стране».

На сегодняшний день для получения записи КТГ во многих клиниках используется дорогостоящее стационарное оборудование. Соответственно беременной необходимо постоянно посещать медицинский центр, что может создавать дополнительный стресс и опасность для плода в условиях пандемии.

Павел Нагулин, генеральный директор компании «Юсонтек», отметил: «Применение портативного КТГ монитора позволит значительно сократить риски течения беременности с патологиями и снизить показатели перинатальной смертности, так как он помогает врачу контролировать состояние плода в любое время, где бы не находилась пациентка и дает возможность своевременно скорректировать тактику ведения беременности в случае каких-либо отклонений».

Для контроля состояния будущего ребенка и выявления различных отклонений важно своевременно проводить кардиотокографию. Согласно стандартам ВОЗ и Минздрава РФ, КТГ назначают с 32 недели беременности.