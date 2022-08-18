Sitronics Group стала авторизованным партнером Directum

Компании Directum и Sitronics Group намерены развивать сотрудничество и помогать российским предприятиям управлять бизнес-процессами и документами с соблюдением требований импортонезависимости. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Отечественные программные продукты Directum соответствуют всем критериям импортозамещения. Они совместимы с офисными пакетами Р7 и «Мой офис», которые входят в партнерский портфель компании Sitronics Group. Внедрение решений Directum позволяет сократить потери рабочего времени сотрудников на рутинные операции, снизить операционные затраты.

«Мы рады расширить свой портфель российскими продуктами Directum, имеющими многолетний опыт успешного применения в России и СНГ. Сегодня мы предлагаем целый комплекс отечественных решений клиентам. Опыт и экспертиза в сопровождении ИТ-экосистем заказчиков позволяют нам обеспечивать анализ бизнес-процессов, внедрение, бесшовную и оперативную интеграцию нового ПО с уже действующими приложениями», — отметил вице-президент Sitronics Group по продажам и операционной деятельности Михаил Рыбчинский.

Флагманский продукт Directum — интеллектуальная система управления цифровыми процессами и документами Directum RX предлагает пул готовых решений и обладает широкими интеграционными возможностями, являясь основой для создания единого информационного поля с другими производственными системами компаний.

«Трансформация предприятий с применением интеллектуальных решений — это то видение и та цель, которая объединяет Directum и Sitronics Group. Мы уверены, что имеющийся опыт двух крупных ИТ-компаний в совокупности даст мощный синергетический эффект, от которого впоследствии выиграют наши заказчики как на территории России, так и за ее пределами», — сказал руководитель отдела развития партнерской сети Directum Дмитрий Петров.

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Sitronics Group (входит в группу АФК «Система») — многопрофильная российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства. Занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.