Подтверждена совместимость СЭД «Практика» и ОС «Аврора»

«Системы документооборота» выпустила приложение «Мобильный офис» для ОС «Аврора 4.0».

Приложение «Мобильный офис» предназначено для удаленной работы в СЭД «Практика» и позволяет оперативно рассматривать документы с возможностью графического и текстового ввода поручений.

Теперь пользователи, принимающие административные решения, получают преимущества автоматизации документооборота на корпоративных мобильных устройствах. И всё это на доверенной платформе в защищенном режиме, в том числе с использованием электронной подписи «Криптопро CSP», что успешно протестировано на платформе «Аврора».

Среди возможностей СЭД «Практика» разграничение доступа пользователей к информации в зависимости от роли и должности, безопасное хранилище данных, возможность создания задач и отслеживание их выполнения, быстрый поиск и получение данных и документов, а также работа различных организаций в едином информационном пространстве, что позволяет наладить взаимодействие между компаниями и ведомствами.

Система электронного документооборота «Практика» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение работает на отечественном аппаратном и программном обеспечении в более чем 15 федеральных министерствах и ведомствах в 11 регионах России..