CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Импортонезависимость Техника
|

Продукт легкой бизнес-аналитики FlyBI включен в Реестр отечественного ПО

Продукт для визуализации и анализа данных FlyBI, разработанный компанией «Форсайт», включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

FlyBI – это веб-платформа для решения задач Data Discovery и самостоятельной работы с данными для широкого круга пользователей. Продукт позволяет легко подключаться к различным источникам данных, связывая их между собой в единую информационную модель, обеспечивает наглядную визуализацию и всесторонний анализ полученного набора данных. Нацелен на корпоративных пользователей, представителей различных отраслей, решающих актуальные задачи по анализу текущей деятельности компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Форсайт».

FlyBI выпущен на рынок в марте 2022 г. Продукт постоянно развивается – вендор оперативно вносит изменения в соответствии с запросами рынка, ежеквартально выходят новые версии продукта.

Решение о включении FlyBI в реестр отечественного ПО принято согласно поручению Минцифры России от 12 августа 2022 г. и говорит о том, что продукт признан полностью отечественной разработкой и может быть использован государственными и муниципальными учреждениями в качестве современного инструмента для визуального анализа данных.

В реестре отечественного ПО также присутствуют другие продукты компании «Форсайт»: «Форсайт. Аналитическая платформа», «Форсайт. Мобильная платформа», «Форсайт. Управление инвестициями», «Форсайт. Бюджетирование» и «Форсайт. Конструктор бизнес-приложений».

***

«Форсайт» — российский вендор, разработчик платформы и продуктов для цифровой трансформации бизнеса и госуправления. В линейке компании — цифровая аналитическая платформа «Форсайт» и продукты для аналитики данных, а также мобильные решения для автоматизации бизнес-процессов. Среди пользователей продуктов компании — организации корпоративного, государственного и банковского секторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Координатор ИТ в госорганах разорвал огромный контракт

Как Softline потратил $8 млн на покупку трех российских ИТ-компаний

Autodesk всё. Московское представительство закрывается, российских сотрудников уволят

Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов

CNews FORUM 2022: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Санкциям вопреки. В магазине приложений для iPhone появился полноценный аналог «Сбербанк онлайн»

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг
Показать еще