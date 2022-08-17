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«Лаборатория Касперского» создаёт экосистему для мониторинга гражданских БПЛА в городском воздушном пространстве

«Лаборатория Касперского» разрабатывает экосистему для мониторинга БПЛА в городах. В её основе лежат технологии по обнаружению гражданских беспилотников Kaspersky Antidrone. Среди нововведений, которые появятся в решении, — возможность интеграции с системами регистрации дронов, полётов и с аэропортами.

Экосистема «Лаборатории Касперского» позволяет использовать широкий спектр аппаратных сенсоров для сканирования воздушного пространства, обнаружения и классификации летательных объектов. При этом она даёт возможность не только увидеть и категорировать дрон, но и определить местоположение пилота. Если квадрокоптер потенциально опасен, оператор может отправить его к точке взлёта на мягкую посадку.

Гибкость программного обеспечения Kaspersky Antidrone позволяет добавлять новые, дополнительные сенсоры. Это значительно расширяет возможности продукта, ведь его можно совмещать с большинством аппаратных решений по обнаружению и классификации дронов, что особенно актуально в городской среде.

Программное обеспечение «Лаборатории Касперского» позволяет практически любой системе обнаружения беспилотных воздушных судов стать частью более крупной, масштабной сети. Например, его можно интегрировать в систему безопасности предприятий, или сделать частью системы умного города, чтобы использовать для анализа трафика беспилотников. В ходе пилотных проектов во второй половине 2021 г. — первой половине 2022 г. решение «Лаборатории Касперского» зафиксировало более 500 полётов дронов в воздушном пространстве Москвы.

«Мы были антивирусной компанией 25 лет назад, а сегодня успешно создаём передовые продукты и сервисы, которые решают гораздо более широкий спектр задач и позволяют строить безопасный мир не только на земле, но и в воздухе. В решении Kaspersky Antidrone используются собственные запатентованные технологии и алгоритмы машинного обучения», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«Мы разработали прогрессивное решение, которое успешно внедрено на промышленных и гражданских объектах в России и за рубежом, и теперь реализуем амбициозную задачу — формируем экосистему, которая предоставит больше аналитических данных и сделает воздушное пространство безопаснее, — сказал Владимир Туров, руководитель проекта Kaspersky Antidrone. — Опыт наших экспертов позволяет находить лидирующие технологии в области мониторинга воздушного пространства и успешно интегрировать их в наш продукт».

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