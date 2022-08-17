«Акстим» разработала оптимизатор планирования для предприятий

Компания ООО «Акстим» (ex-Accenture) представила прототип оптимизатора для построения среднесрочного плана (S&OP) крупных производственных предприятий.

Особенность решения в том, что оно позволяет строить производственный план, используя любые, доступные на рынке решатели (как коммерческие, так и с открытым кодом). Также решение позволяет ускорить процесс планирования при работе с большим объемом данных. Если обычно полный прогон плана занимает несколько часов, то при работе в новой системе — всего одну-две минуты. Об этом CNews сообщили представители «Акстим».

Благодаря такой скорости компании могут выполнять многократные расчеты плана, учитывая изменения в данных. Либо проводить сценарный анализ – проверять, какой план будет оптимальным при изменении прогноза спроса/закупок, графика ремонтов и других вводных.

«В условиях постоянных вызовов, с которыми сегодня сталкиваются российские предприятия, оптимизатор планирования обеспечит им большую гибкость и точность в принятии решений. Это полностью российская разработка, которая успешно замещает западные продукты», — заявил Михаил Баринов, директор практики Technology компании «Акстим».

По его словам, с уходом иностранных вендоров ПО с российского рынка потребность компаний в автоматизации планирования на базе отечественных систем выросла.

«Важным компонентом планировочных систем является решатель – модуль, который оптимизирует различные классы задач. С уходом крупных западных вендоров, компаниям нужны продукты с возможностью использования одного из доступных решателей, высокой скоростью работы, развитые по функционалу, с возможностью расширения. Наш оптимизатор полностью отвечает этим требованиям. Архитектура решения позволяет с легкостью реализовать развитие продукта, использовать дополнительные наборы данных и бизнес-требования», — сказал Михаил Баринов.

По его словам, система может использоваться как оптимизатор для формирования производственного плана на период 12-18 месяцев и максимизации финансовых показателей.

Прототип создан всего за два месяца командой «Акстим». Он опробован в производственных процессах крупного металлургического холдинга. Время расчета производственного плана составило менее минуты (в среднем 10-20 секунд) на полном объеме данных (3000+ спецификаций и продуктов и 70 агрегатах).

«В настоящий момент решение учитывает основные параметры производственного планирования – учет затрат на закупки, хранение, перемещение, постоянные и переменные производственные затраты, различные варианты сбыта, производства и перемещения. Сейчас тестируются дополнительные функции, которые могут быть полезны другим компаниям – учет lead-time при перемещении, дискретные ограничения (размер производственных партий) и другие», — отметил Дмитрий Топоров, управляющий директор «Акстим».

По его словам, базовая модель содержит стандартный набор ограничений и правил бизнес-логики. Дополнительные правила могут быть быстро добавлены путем конфигурирования, без изменения основного протестированного кода модели.

Разработчики планируют расширить возможности программного продукта для других отраслей.

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ООО «Акстим» (ex-Accenture) оказывает широкий спектр услуг – от бизнес стратегии до внедрения приложений и разработки, и аутсорсинга бизнес-процессов. 12 апреля 2022 г. компания Accenture объявила о полной передаче российской части бизнеса локальному руководству. Новая консалтинговая технологическая компания полностью независима от международной компании Accenture. В настоящее время команда работает над созданием нового бренда на отечественном рынке.