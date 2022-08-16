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В Москве построят ультрабыстрые комплексы для зарядки более 270 электробусов

Sitronics Group сообщила CNews о том, что до конца 2022 г. в двух электробусных парках в районах Митино и Новокосино будет создана зарядная инфраструктура. Генеральным подрядчиком по проекту стала компания «Россети». Исполнителем по поставке и строительству зарядных станций согласно контракту с компанией «Россети Московский регион» станет оператор зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group).

В электробусном парке района Митино установят 37 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС), которые смогут заряжать более 200 электробусов. В Новокосино планируется установить 13 УБЗС, рассчитанных на зарядку 78 единиц пассажирского транспорта.

Контроль за реализацией проекта и технологическое присоединение к электрической сети обеспечит генеральный подрядчик по созданию инфраструктуры электробусных парков «Россети». Реализуемые «Россети Московский регион» схемы электроснабжения электробусных парков с возможностью резервирования позволят обеспечить стабильность и качество электроснабжения объектов транспортной инфраструктуры.

Основным и резервным источником электроснабжения электробусного парка в Митино станут подстанции 110 кВ «Ангелово» и 220 кВ «Пенягино». Объем выдаваемой мощности составит 4,6 МВт. Проект предусматривает строительство и установку трех блочных комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладку 10 кабельных линий 10 кВ, в том числе методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) в связи с плотной городской застройкой.

Электробусный парк в Новокосино будет подключен к подстанциям 110 кВ «Косино» и 220 кВ «Восточная». Мощность присоединения составит почти 2,5 МВт благодаря строительству двух компактных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 14 кабельных линий 10 и 0,4 кВ.

УБЗС будут оснащены системой динамического управления мощностью. Благодаря этому в дневном режиме каждая станция сможет заряжать один электробус со скоростью 300 кВт*ч. Зарядка до 80% емкости аккумулятора займет 20 минут. В ночном режиме при подключении 6 электробусов мощность будет равномерно распределяться по 50 кВт на зарядную станцию.

«Развитие транспорта на электротяге является одним из экологических и энергоэффективных трендов. Наша компания участвует в различных проектах, связанных с электротранспортом, в том числе обеспечивает важную составляющую — создает зарядную инфраструктуру в стране. Мы уже реализовали проекты для общественного транспорта в Нижнем Новгороде, Сочи и Москве. Рады, что наш опыт применяется при создании масштабных электробусных парков в столице», — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Все зарядные станции будут объединены единой цифровой системой управления и мониторинга, с помощью которой производится круглосуточный контроль всех параметров заряда и устранение аварийных ситуаций.

Реализуемые «Россети Московский регион» схемы электроснабжения электробусных парков с возможностью резервирования позволят обеспечить стабильность и качество электроснабжения объектов транспортной инфраструктуры.

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