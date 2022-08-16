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Концерн «Автоматика» представил телефонную станцию «Протон-КА»

АО «Калугаприбор» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») представил телефонную станцию «Протон-КА», которая является уникальным импортозамещающим решением в области организации связи. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция «Протон-КА» представляет собой универсальный программно-аппаратный комплекс, разработанный для организации и развития мультисервисных узлов коммутации и доступа на базе технологий коммутации пакетов (IP) и каналов (TDM).

Разработка концерна «Автоматика» может применяться на всех сетях связи – общего пользования, ведомственных, выделенных, технологических телефонных сетях и сетях связи специального назначения в качестве учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции с использованием технологии коммутации каналов и технологии коммутации пакетов информации с подключением по интерфейсам первичного доступа и интерфейсам межстанционных соединительных линий.

Изделие АО «Калугаприбор» сертифицировано по уровням защищенности А2 и С2 от компьютерных атак и утечки информации по технологическим каналам и обладает функцией СОРМ.

«АТС “Протон-КА” – отечественное решение (от разработки до сервисной поддержки) и может быть востребована по программе импортозамещения федеральными и региональными органами власти, крупными государственными и коммерческими заказчиками, для которых актуальна максимальная защита коммуникаций, – сказал исполнительный директор АО «Калугаприбор» Олег Козырко. – АТС сертифицирована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также имеет декларацию соответствия ЕАЭС. “Протон-КА” является конкурентной как по цене, так и по качеству, а по многим показателям превосходит зарубежные аналоги. Например, станция не требует приобретения лицензий на номерную емкость и ее увеличение, а также на расширения функционала станции, как у иностранных производителей, что является существенным «плюсом», имеет легкую масштабируемость и совместимость с другими АТС, поддерживает все известные протоколы связи».

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Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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