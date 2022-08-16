ИТ-консалтинг от ALP ITSM упростит локализацию ИТ-инфраструктуры для зарубежного бизнеса в России

ALP ITSM, сервисная ИТ-компания холдинга ALP Group, объявила о запуске направления ИТ-консалтинга для локализации ИТ-инфраструктуры зарубежных компаний в России. Новая услуга сокращает риски для бизнеса при своевременном переносе ИТ-сервисов на территорию России на 90%, утверждают в ALP ITSM.

Сегодня ключевой проблемой локальных офисов крупных зарубежных компаний является отсутствие собственной управляемой ИТ-инфраструктуры в России. Полная зависимость российских подразделений от центральных офисов за границей парализует управление ИТ-сервисами и работу технической поддержки российских подразделений.

Уход головной компании с лицензиями на ПО, отсутствие актуальной документации к системам и прекращение поддержки ИТ-сервисов — все это влечет риски многомиллионных расходов и потенциальные простои бизнеса. По данным ALP ITSM, траты на восстановление ИТ-составляющей и потери от приостановки бизнес-процессов при несвоевременной локализации могут доходить до 25 млн руб. При этом время остановки может доходить до шести месяцев в случае необходимости разработки собственного ПО.

Построение и реализация грамотной ИТ-стратегии снижают риски на 90% и ускоряют перезапуск бизнеса до 2-3 недель без простоев и видимых сбоев. Кроме того, плановая реструктуризация ИТ позволяет нивелировать риск остановки бизнеса при внезапном отключении от головной ИТ-инфраструктуры.

В рамках новой услуги ИТ-консалтинга по локализации бизнеса в России ALP ITSM предлагает локальным офисам полноценную многоступенчатую ИТ-стратегию по бесшовному переносу ИТ-инфраструктуры на доступные для России сервисы. Компания учитывает только формирующийся спрос на услугу и постоянно меняющуюся ситуацию на рынке и предлагает гибкий подход к построению ИТ-стратегии, основанный на требованиях и специфике каждого отдельного клиента. ALP ITSM формирует команды консультантов и системных администраторов эксклюзивно под каждый запрос заказчика.

В первую очередь при реализации проекта по локализации ИТ-инфраструктуры команда ALP ITSM проводит обследование имеющихся ИТ-сервисов, что является своеобразной инвентаризацией всех работающих ИТ-систем. Подобная карта сервисов фиксирует перечень ПО, их владельцев, требования к этим сервисам по функциональности, доступности и другим критериям. Специалисты готовят техническое описание каждого сервиса в рамках ИТ-инфраструктуры бизнеса. Эти документы потом ложатся в основу ИТ-стратегии и дорожной карты.

Далее ALP ITSM готовит схему зависимостей сервисов, в которой фиксируется, как ИТ-сервисы связаны между собой и зависят от центрального офиса, западных сервис-провайдеров и других элементов, подверженных высокому риску. Лицензии на ПО, зарегистрированные на головной офис, контракты с зарубежными сервис-провайдерами, вендорами и т.д. — все может стать причиной сбоев в работе ИТ-систем. Например, регистрация почтового сервиса на головной офис может остановить коммуникации в локальной компании без своевременного переноса на российский почтовый хостинг.

Подобные ситуации описываются в матрице рисков. Совместно с заказчиком ALP ITSM выставляет оценку каждому риску по стандартным подходам: вероятность возникновения и тяжесть последствий. В данном случае важна совместная оценка рисков, поскольку эксперты ALP ITSM глубоко оценивают технические риски, но представители бизнеса могут указать на «организационные» риски, которые зависят от специфики бизнеса. Например, по статистике клиентов ALP ITSM, только 10% компаний сталкиваются со взломом ИТ-инфраструктуры — риск не является критичным. Между тем, для компании, работающей на высококонкурентном рынке, этот риск оценивается значительно выше.

В результате компания-заказчик совместно с консультантом видит не только риски, но и возможности для дальнейших действий в рамках локализации ИТ-инфраструктуры. На следующем этапе готовится стратегия развития ИТ-инфраструктуры компании. В ней описывается конечная модель организации всех сервисов: наиболее подходящие решения, перенос в облако или покупка доступного зарубежного оборудования и приложений. Стратегия составляется в текущей ситуации на три года. В дополнение дается дорожная карта с подробным описанием шагов с учетом всех выявленных рисков на ближайшие 6-12 мес. После этого ИТ-консультант ALP ITSM сопровождает заказчика в ходе реализации стратегии.

«Сегодня бизнес под международным управлением нуждается в профессиональной ИТ-поддержке, чтобы оперативно и наиболее безболезненно провести локализацию ИТ-инфраструктуры. Именно в таких случаях требуется участие профессиональной команды технических специалистов с разносторонним и глубоким опытом. Новое направление работы ИТ-консалтинга для локализации ИТ-инфраструктуры зарубежных компаний в России объединило глубокую экспертизу и опыт ALP ITSM для решения сложных задач наших клиентов. Мы уже сейчас видим рост спроса на новую услугу и ожидаем существенное развитие этого направления экспертизы ALP ITSM», — сказал Сергей Идиятов, руководитель направления консалтинга ALP ITSM.

Сегодня ALP ITSM оказывает поддержку по локализации ИТ-инфраструктуры на территории России крупнейшим компаниям из следующих сегментов экономики: ресторанного бизнеса и фаст-фуда, фармы, промышленности, онлайн- и офлайн-ритейла, розничной торговли, аудита и консалтинга и других. Переход локальных офисов на собственную ИТ-инфраструктуру в перспективе поможет российскому бизнесу выстроить профессиональную автономную ИТ-инфраструктуру без влияния зарубежных игроков ИТ-рынка.