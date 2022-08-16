«Диасофт» представила технологическую платформу Digital Q.Archer для быстрого создания приложений в микросервисной архитектуре

«Диасофт» представила технологическую платформу Digital Q.Archer для быстрого создания приложений в микросервисной архитектуре. Платформа входит в состав экосистемы цифровой трансформации Digital Q. Благодаря low-code инструментам платформы Digital Q.Archer можно создавать работоспособные прототипы бизнес-приложений всего за две недели.

При разработке бизнес-приложений используется компонентный подход. Компонентами служат Packaged Business Capabilities (PBC) – приложения, решающие конкретные бизнес-задачи и состоящие из нескольких микросервисов. PBC могут быть связаны между собой посредством API и событий и использоваться как «строительные блоки» для создания более сложных цифровых решений.

В состав технологической платформы Digital Q.Archer входят два основных РВС, которые совместно обеспечивают полный цикл разработки приложений: от проектирования бизнес-архитектуры до генерации готовых микросервисов.

«Дизайнер РВС» предназначен для простого проектирования архитектуры приложения, максимально соответствующего текущим бизнес-потребностям. Он позволяет описать необходимый функционал приложения в терминах бизнеса (бизнес-объекты и связи между ними, логические схемы взаимодействия объектов, состав бизнес-процессов и др.). На основании этой информации формируется паспорт PBC – полное описание всех входящих в него объектов и атрибутов, схем, API, событий, интерфейсов. В дальнейшем паспорт РВС используется для автоматического формирования микросервисов.

«Дизайнер микросервисов» позволяет легко преобразовать спроектированную бизнес-архитектуру приложения в набор микросервисов, обеспечивающих выполнение необходимых бизнес-функций. Процесс генерации кода полностью автоматизирован, от системного архитектора требуется лишь общий контроль процесса. «Дизайнер микросервисов» помогает правильно определить структуру будущих микросервисов, исходя из бизнес-потребностей, и автоматически создает их типовой исходный код. В результате формируется набор готовых микросервисов, включающих код, описание структуры базы данных, API и событий.

Дмитрий Грачёв, архитектор технологической платформы Digital Q.Archer компании «Диасофт», сказал: «Технологическая low-code платформа Digital Q.Archer помогает существенно сократить трудозатраты на создание приложений и их time-to-market. Функционал платформы позволяет нажатием одной кнопки сгенерировать исходный код и получить работоспособный прототип приложения. Таким образом, с программистов снимаются все рутинные процессы, связанные с созданием приложений «с нуля», и разработчики могут сфокусироваться на решении более сложных и творческих задач. В «Диасофт» мы успешно используем возможности Digital Q.Archer как для решения бизнес-задач наших клиентов, так и при разработке продуктов для внутренних целей компании».