CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Диасофт» представила технологическую платформу Digital Q.Archer для быстрого создания приложений в микросервисной архитектуре

«Диасофт» представила технологическую платформу Digital Q.Archer для быстрого создания приложений в микросервисной архитектуре. Платформа входит в состав экосистемы цифровой трансформации Digital Q. Благодаря low-code инструментам платформы Digital Q.Archer можно создавать работоспособные прототипы бизнес-приложений всего за две недели.

При разработке бизнес-приложений используется компонентный подход. Компонентами служат Packaged Business Capabilities (PBC) – приложения, решающие конкретные бизнес-задачи и состоящие из нескольких микросервисов. PBC могут быть связаны между собой посредством API и событий и использоваться как «строительные блоки» для создания более сложных цифровых решений.

В состав технологической платформы Digital Q.Archer входят два основных РВС, которые совместно обеспечивают полный цикл разработки приложений: от проектирования бизнес-архитектуры до генерации готовых микросервисов.

«Дизайнер РВС» предназначен для простого проектирования архитектуры приложения, максимально соответствующего текущим бизнес-потребностям. Он позволяет описать необходимый функционал приложения в терминах бизнеса (бизнес-объекты и связи между ними, логические схемы взаимодействия объектов, состав бизнес-процессов и др.). На основании этой информации формируется паспорт PBC – полное описание всех входящих в него объектов и атрибутов, схем, API, событий, интерфейсов. В дальнейшем паспорт РВС используется для автоматического формирования микросервисов.

«Дизайнер микросервисов» позволяет легко преобразовать спроектированную бизнес-архитектуру приложения в набор микросервисов, обеспечивающих выполнение необходимых бизнес-функций. Процесс генерации кода полностью автоматизирован, от системного архитектора требуется лишь общий контроль процесса. «Дизайнер микросервисов» помогает правильно определить структуру будущих микросервисов, исходя из бизнес-потребностей, и автоматически создает их типовой исходный код. В результате формируется набор готовых микросервисов, включающих код, описание структуры базы данных, API и событий.

Дмитрий Грачёв, архитектор технологической платформы Digital Q.Archer компании «Диасофт», сказал: «Технологическая low-code платформа Digital Q.Archer помогает существенно сократить трудозатраты на создание приложений и их time-to-market. Функционал платформы позволяет нажатием одной кнопки сгенерировать исходный код и получить работоспособный прототип приложения. Таким образом, с программистов снимаются все рутинные процессы, связанные с созданием приложений «с нуля», и разработчики могут сфокусироваться на решении более сложных и творческих задач. В «Диасофт» мы успешно используем возможности Digital Q.Archer как для решения бизнес-задач наших клиентов, так и при разработке продуктов для внутренних целей компании».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2022: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Санкциям вопреки. В магазине приложений для iPhone появился полноценный аналог «Сбербанк онлайн»

Внедрение российских ОС в школы и вузы ускорилось в 6 раз

ИТ-компания Потанина открыла направление горнодобывающих ИТ. Идет набор полусотни специалистов

Сбербанк может избавиться от подразделения по разработке умных гаджетов

Власти выделили 400 млн руб. на ИИ для мониторинга посадок

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию
Показать еще