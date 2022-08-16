Белагропромбанк внедрил искусственный интеллект от CraftTalk

Компания CraftTalk, создатель ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, резидент «Сколково», совместно с белорусским партнером — компанией «Ньюлэнд технолоджи» объявляет о внедрении своего решения в контакт-центре ОАО «Белагропромбанк».

Белагропромбанк — банк в Белоруссии. Обслуживает 1,7 млн. частных и более 36 тыс. корпоративных клиентов.

«Мы стараемся быть ближе к нашим клиентам и постоянно работаем над тем, чтобы максимально быстро и точно ответить на их вопросы. Для реализации этих целей и был объявлен конкурс на закупку программного решения, помогающего не только клиентам, но и нашим операторам держать качество обслуживания на высоком уровне. Кроме того, сам продукт должен позволять получать аналитическую информацию как по эффективности работы сотрудников контакт-центра, так и анализировать поступающие запросы от клиентов», - сказала Марина Тимофеева, директор контакт-центра ОАО «Белагропромбанк».

Для автоматизации обработки текстовых сообщений контакт-центром банка была выбрана интеллектуальная омниканальная чат-платформа CraftTalk. Непосредственным исполнителем работ по развертыванию и адаптации решения стал партнер CraftTalk на территории Белоруссии — компания «Ньюлэнд технолоджи».

Итогом совместной работы команды проекта стало внедрение чат-бота, отвечающего на большинство стандартных вопросов клиентов, таких как: месторасположение и часы работы отделений, информация по вкладам и кредитам, запросы иных сведений. Бот работает в связке с операторами и самообучается на постоянно расширяющейся базе знаний, которая входит в состав платформы CraftTalk. Интеллектуальный помощник подключен к виртуальному ассистенту сайта и мобильному приложению Белагропромбанка на платформе IOS.

«Сегодня чат-бот обрабатывает запросы, поступающие на сайт и в мобильное приложение. В результате клиенты банка почти мгновенно получают ответы на стандартные и часто повторяющиеся вопросы, а операторы подключаются к диалогу для решения индивидуальных запросов», - сказал Юрий Макаров, ведущий специалист по маркетингу, менеджер проекта внедрения продукта со стороны «Ньюлэнд технолоджи».

Благодаря внедрению «интеллектуального помощника» производительность работы контакт-центра Белагропромбанка увеличилась в четыре раза, при этом порядка 70% обращений обрабатывает чат-бот.

«Мы благодарны коллегам из «Белагропромбанка» за выбор в качестве коммуникационной платформы решения CraftTalk. Для нас и нашего партнера “Ньюлэнд технолоджи” – это крупнейшее внедрение в Белоруссии, что подтверждает применимость и эффективность технологий CraftTalk для финансовых организаций и укрепляет наши позиции на внешних рынках», - сказал Михаил Харитонов, директор по развитию компании CraftTalk.

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CraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центров. работающих с текстовыми сообщениями в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальная чат-платформа, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-70% типичных запросов.