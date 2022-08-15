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Вышла новая версия SDK для мобильной ОС «Аврора»

Состоялся релиз «Аврора SDK 4.0.2» с эмулятором датчиков мобильных устройств и новый продукт Platform SDK, предназначенный для сборки приложений в средах CI/CD.

«Аврора SDK» — это набор инструментов для создания, сборки, запуска и отладки приложений. В состав «Аврора SDK» входят интегрированная среда разработки Aurora IDE, виртуальная машина Aurora OS Emulator, среда сборки Aurora OS Build Engine, документация по архитектуре и API, а также примеры и шаблоны приложений.

В новой версии «Аврора SDK 4.0.2» в среду разработки Aurora IDE добавлен плагин для работы с эмулятором — теперь есть возможность управлять значениями датчиков (акселерометр, ориентация и др.) мобильного устройства, что позволяет проводить отладку приложений без наличия физического устройства. Кроме того, переработан пользовательский интерфейс (UI) клавиатуры в эмуляторе, появилась форма запроса на сертификат в плагине подписи и добавлен дополнительный флаг для валидации пакетов. Все приложения по умолчанию запускаются в режиме изоляции.

Инструменты разработчиков ПО для платформы «Аврора» поколения 4.0 дополнились новым продуктом: «Аврора Platform SDK» для сборки приложений из командной строки, который предназначен для использования в средах CI/CD.

«Мы рады предоставить нашим партнерам-разработчикам ресурсы, которые позволяют им не только писать приложения для новых версий ОС «Аврора», но и автоматизировать процессы разработки, — сказал Алексей Коган, технический директор компании «Открытая мобильная платформа». — Будем и далее развивать наши продукты, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для создания новых качественных решений на платформе Аврора».

ОС «Аврора» поколения 4.0 обеспечивает унифицированный процесс разработки приложений как для корпоративной (выпущена в ноябре 2021 г.), так и для сертифицированной версии (доступна заказчикам с августа 2022 г.). Все ресурсы для разработчиков предоставляются компанией «Открытая мобильная платформа» бесплатно и доступны для свободного скачивания.

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