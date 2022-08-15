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Цифровая платформа «Унофактор» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Цифровая микросервисная платформа для решения задач интерактивного управления нефтегазовым месторождением на базе технологий 4.0. «Унофактор» была включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

С 2022 г. включение в Реестр это осознанная необходимость большинства российских компаний-разработчиков ПО. В марте 2022 г. с учетом экономической ситуации в России был объявлен курс на импортозамещение иностранного программного обеспечения отечественным. Соответствующая документация на включение в Единый Реестр была подана ООО НПО «СНГС» в середине мая 2022 г. в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Основной класс программного обеспечения – это информационные системы для решения специфических отраслевых задач. Реестр является публичной электронной системой учета программного обеспечения, которое официально признано происходящим из Российской Федерации для использования прежде всего государственными структурами.

По мнению экспертов рынка, процесс импортозамещения был запущен уже давно, еще в 2014 г. Так уже в 2015 г. был дан старт государственной российско-белорусской программе «Исследования и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства» («Скиф-недра»). Государственным заказчиком-координатором программы тогда выступило Министерство образования и науки России, а ответственным исполнителем работ – Общество с ограниченной ответственностью ООО НПО «СНГС», которое было выбрано на конкурсной основе. В рамках данной программы были разработаны высокопроизводительные программно-аппаратные комплексы для обработки и моделирования геолого-геофизических данных для решения актуальных и перспективных геолого-геофизических задач при поисках, разведке и разработке месторождений углеводородного сырья и других полезных ископаемых. При реализации программы специалистами ООО НПО «СНГС» активно использовалась цифровая микросервисная платформа «Унофактор», которая в ближайшее время войдет в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Согласно требованиям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, на сайте ООО НПО «СНГС» и микросервисной цифровой платформы «Унофактор» были размещены руководство пользователя платформы «Унофактор» и описание ключевых процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла платформы «Унофактор» (ссылки). Компания «Союзнефтегазсервис» придает большое значение включению платформы в Реестр, так как это подчеркивает статус отечественного ПО, в которому относится микросервисная платформа. Реестр был создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из России, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.

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