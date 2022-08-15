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САПРАН и Goodt заключили партнерское соглашение

Компания САПРАН и команда Goodt (входит в группу «Ланит») в рамках партнерства начинают совместное внедрение отечественных ИТ-решений и продуктов для бизнеса: цифровых платформ Insight и Rostalent, системы WFM. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

BI-практика САПРАН более 10 лет оказывает услуги по внедрению систем управления эффективностью для крупных и средних предприятий в различных отраслях экономики, разрабатывает проекты под ключ – от методологической проработки бизнес-потребностей до запуска аналитических систем. В портфеле компании – более 100 реализованных проектов. Основой для разработки и внедрения новых решений для клиентов САПРАН станет low-code платформа Insight, обеспечивающая поддержку принятия решений на базе аналитики больших данных.

Также экспертиза интегратора включает многолетний опыт внедрения полнофункциональных западных систем для управления персоналом, которую команда САПРАН планирует применять в реализации аналогичных проектов на базе российских решений Rostalent и WFM из портфеля продуктов Goodt.

«Подходы САПРАН к глубокой проработке интерактивных прототипов визуализации и возможности нашей платформы позволяют создавать продукты, решающие комплексные вопросы любого уровня сложности. Уверен, что вместе мы форсируем рынок, увеличивая количество интересных проектов для нас и нашего нового партнера», – отметил Максим Рябов, сооснователь и генеральный директор Goodt.

«Мы провели серьезный анализ рынка, по итогам которого оценили возможности продуктов команды Goodt и позиционирование платформы на рынке отечественных BI-систем. На наш взгляд, платформа Insight BI – это среда для разработки инструментов визуализации enterprise-уровня с глубокими возможностями для кастомизации, что позволяет создавать именно то, что необходимо нашим бизнес-заказчикам, и делать это без компромиссов. Storytelling – одно из важнейших, но в то же время относительно новых направлений, которое представляет Goodt рынку и благодаря которому платформа коллег позволяет работать с данными максимально эффективно», – отметил Сергей Созинов, генеральный директор САПРАН.

В планах компаний – развитие партнерской базы знаний на основе консолидации опыта внедрений полного цикла, совместная проработка программ обучения, разработка специализированных решений. В данный момент партнеры уже участвует в ряде пилотных проектов и вместе планируют создать профессиональное комьюнити, помогающее как бизнесу, так и другим разработчикам.

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Goodt – система для управления эффективностью и опытом сотрудников, планирования рабочего времени и мотивации персонала в сочетании с гибкой low-code платформой и бизнес аналитикой.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных рехнологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

САПРАН – российская консалтинговая компания, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов крупных предприятий и организаций. Опыт команды специалистов насчитывает почти 15 лет внедрений ИТ-проектов в компаниях практически всех отраслей деятельности в России, Узбекистане, Казахстане, Грузии. В проектах САПРАН выступает в роли методолога и доверенного консультанта в таких процессах, как бизнес-планирование и бюджетирование, бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, управление персоналом, управление продажами и маркетинговыми коммуникациями, управление ремонтами и прогнозирование отказов оборудования и других критически важных процессах. Представительства компании открыты и работают в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Ташкенте.

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