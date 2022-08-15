Подсистема обеспечения казначейского сопровождения – новая разработка «БФТ-холдинга»

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, создал подсистему обеспечения казначейского сопровождения. Она позволяет финансовым органам и участникам казначейского сопровождения взаимодействовать максимально прозрачно и в удобном для обеих сторон формате: обмениваться информацией и документами в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

В 2021 г. в российском бюджетном законодательстве произошли изменения, связанные с переходом на систему казначейских платежей и казначейское обслуживание бюджета. Финансовые органы субъектов России (муниципальных образований) в ряде случаев получили право осуществлять казначейское сопровождение в отношении средств, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета субъекта России (местного бюджета), а также – других видов средств в соответствии с отдельными нормативно-правовыми актами Правительства России.

В связи с этим в продуктовом портфеле «БФТ-холдинга» появилась подсистема обеспечения казначейского сопровождения. Укрупненно процесс осуществления казначейского сопровождения в ней выглядит следующим образом: в подсистеме регистрируется соответствующий договор (соглашение, контракт), участник казначейского сопровождения передает в финансовый орган сведения о расходовании целевых средств и документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств. Финансовый орган, в свою очередь, осуществляет перечисление средств из бюджета на лицевой счет участника казначейского сопровождения.

Функционал реализован в двух контурах: во внутреннем контуре взаимосвязано работают системы финансового органа; внешний контур представляет из себя модуль «БФТ.контрагент» – портальное решение, в котором создается личный кабинет получателя средств из бюджета. С помощью этого модуля получатель средств из бюджета имеет возможность формировать договоры в электронном виде, формировать сведения об операциях с целевыми средствами, автоматизировать создание заявок на предоставление субсидий по заявленным потребностям, получать информацию об этапе обработки заявленной потребности. Работая в веб-интерфейсе, он может передать в финансовый орган следующие документы в электронной форме: сведения об обязательствах и договоре участника казначейского сопровождения; сведения об операциях с целевыми средствами; документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств (документ-основание), платежный документ (распоряжения о совершении казначейских платежей).

Финансовый орган, являющийся заказчиком при казначейском сопровождении, может отправлять в сторону исполнителя документы по перечислению бюджетных средств. Также ему становятся доступны автоматизированное управление процессом казначейского сопровождения, мониторинг и отчетность. Например, он может контролировать соответствие идентификатора государственного контракта, состояние остатка средств на лицевом счете, соответствие реквизитов получателя денежных средств. Процесс становится максимально прозрачным: сотрудникам финансового органа видна вся цепочка кооперации – кто в ней присутствует и кто получает финансовые средства.

Подсистема информационного взаимодействия «БФТ.ПИВ» (разработка «БФТ-холдинга») при этом обеспечивает взаимодействие между внешними системами участников казначейского сопровождения, которые не являются изначально участниками бюджетного процесса, и системами внутреннего контура: системы планирования бюджета «АЦК-планирование», системы исполнения бюджета «АЦК-госзаказ», системы управления госзакупками «АЦК-финансы».

«Новый модуль “БФТ-холдинга” делает весь процесс обеспечения казначейского сопровождения максимально прозрачным – будь то авансирование или оплата под закрывающие документы. Сотрудникам финоргана становится видна вся цепочка кооперации: кто в ней присутствует, кому и за какую работу в итоге перечисляются деньги. Участник казначейского сопровождения может в удобном формате, в личном кабинете передавать необходимые сведения, всегда знать состояние своего лицевого счета. Переход от личного взаимодействия исполнителя с финорганом к электронному взаимодействию позволяет автоматизировать этот процесс, лучше контролировать его, быстро формировать необходимую отчетность», – сказал директор Департамента финансовых систем «БФТ-холдинга» Алексей Тихонов.

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За спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС РФ, ряд проектов по модернизации портала «Работа в России» и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.