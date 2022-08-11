В приложении «Госуслуги авто» появился сервис «Европротокол онлайн»

Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги авто». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«В рамках нацпрограммы “Цифровая экономика” в сентябре 2021 г. для пользователей по всей стране заработало приложение “Госуслуги авто”. С момента запуска его скачали уже более 1,6 млн раз. Это технологическое решение призвано стать единым окном, аккумулирующим самые востребованные сервисы для автовладельцев. Главной функцией приложения стала возможность загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его инспектору в электронном виде. Сейчас у пользователей появилась возможность оформлять Европротокол онлайн. В дальнейшем приложение станет еще более функциональным и поможет водителям экономить время и силы на получение нужных услуг», – сказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Удобство и безопасность

Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо: указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО; описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП; сделать фото места происшествия; указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.

Достаточно, чтобы «Госуслуги авто» было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух мобильных устройств. Оформление займет не более 30 минут. Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию.

«Новый сервис “Европротокол онлайн” создан благодаря совместной работе Минцифры, Банка России и страховых компаний. На сегодняшний день он сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании – извещение поступит в страховую онлайн. Еще одно преимущество сервиса – с “Европротоколом онлайн” нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из “Госуслуг”. Это повышает вероятность возмещения ущерба от аварии», – отметил замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.

Сколько возместят:

до 400 тыс. руб. – если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий;

до 100 тыс. руб. – если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также, если водители откажутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разногласий. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.

Все сервисы – в одном приложении

Приложение «Госуслуги авто» начало работать в 2021 г. Уже сейчас оно позволяет: хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД; передавать электронный СТС другому человеку; получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн; получать выписку из реестра транспортных средств с информацией об автомобиле; записываться в ГИБДД для регистрации автомобиля или замены водительских прав.

Планируется, что в будущем функционал приложения позволит загрузить и предъявлять инспектору ГИБДД водительское удостоверение в электронном виде.

Другие возможности сервиса оформления электронного извещения о ДТП

«Европротокол онлайн» создан по инициативе Банка России и поддерживается РСА как универсальное, интегрированное с «Госуслугами» решение, которое может быть реализовано в различных мобильных приложениях для автовладельцев. До этого сервис был доступен только в приложении «Помощник ОСАГО» и приложениях нескольких страховых компаний.