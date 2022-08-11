Цифровой помощник МТТ поможет купить квартиру в Санкт-Петербурге

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота для одного из агентств недвижимости на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга «Новые метры».

Цифровой помощник МТТ позволил агентству автоматизировать коммуникацию с потенциальными покупателями квартир, а также сократить бюджет на работу операторов колл-центра в 4,7 раза. За месяц голосовой робот обзвонил 80% клиентской базы, повысил конверсию и увеличил количество повторных обращений в 13 раз.

Голосовой робот VoiceBox звонит тем, кто оставил заявку на сайте, в соцсетях и мессенджерах агентства и делает им точечные привлекательные предложения, выявляя людей, заинтересованных в покупке недвижимости. Например, в июле 2022 г. VoiceBox предлагал приобрести квартиру в Петербурге по ипотечной ставке 0,1%, а также сообщал, что есть возможность приобрести квартиру в ипотеку без первоначального взноса. Если абонент проявляет заинтересованность и готовность далее общаться со специалистом агентства, голосовой помощник формирует соответствующую заявку.

Цифровой помощник озвучивает предложения голосом одного из менеджеров агентства, ведет диалог максимально естественно, распознает реплики абонентов, логически обрабатывает их и на основе ответов формирует отчет в личном кабинете.

«Голосовой робот может совершить 40 тыс. звонков в час только по одной из трех телефонных линий, а оператор кол-центра в среднем делает за день около 200 звонков, – отметил коммерческий директор агентства «Новые метры» Константин Анохин. – При сопоставимой результативности, робот в тысячи раз производительнее оператора и при этом требует минимум времени и внимания. Еще один важный плюс – голосового помощника можно включать точечно, когда необходимо лидогенерировать заявки, так что у отдела продаж всегда есть под рукой безотказный и эффективный инструмент для управления количеством заявок».

«Спрос на голосовых роботов в сфере недвижимости стремительно растет. Это связано как с необходимостью оптимизировать текущие расходы, так и с поиском новых каналов продвижения. Голосовые роботы становятся одним из наиболее простых, доступных и эффективных инструментов для привлечения потенциальных клиентов», – сказал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин.

В перспективе агентство «Новые метры» планирует использовать VoiceBox и для автоматизации входящих звонков.

Платформа VoiceBoх от МТТ позволяет собрать уникального робота в зависимости от специфики и потребностей конкретной организации. При этом интерфейс платформы настолько прост, что работать в нем может любой специалист без навыков программирования. Робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическая обработка, переадресация, интеграция с внешней базой данных.