«Прагма», резидент фонда «Сколково», запустила цифровую платформу управления документацией на стройке

Компания «Прагма», разработчик единой платформы для управления строительством Pragmacore, запустила онлайн-инструмент управления и сбора рабочей документации на строительных проектах. Новый модуль Pragmacore.Design обеспечит облачное хранение данных о проекте, оперативность документооборота и контроль за процессом стройки. Об этом CNews сообщили представители «Прагма».

Документация на строительных проектах часто хранится хаотично и в разрозненном виде, из-за этого заказчики и подрядчики проекта не могут грамотно оценить сроки и тратят 80% времени на поиск нужной информации. На больших стройках простой работ может стоить несколько миллионов рублей в день, а из-за не сданной вовремя отчетности компаниям приходят штрафы от надзорных органов.

Система облачного хранения документации может стать решением многих актуальных задач для игроков строительной отрасли. Pragmacore.Design представляет собой онлайн-модуль управления и сбора рабочей документации с регулируемым доступом для всех участников процесса, от Заказчика, проектировщика, подрядчика до надзорных органов. Информация передается в систему Pragmacore.Dashboard, где автоматически формируется отчетность в разрезе всех строительных проектов компании.

Централизованное хранение информации обеспечивает контроль сроков в соответствии с графиком выпуска документации, поддерживает версионность, актуальность и полноту информации о проекте. Риски потери технических документов минимальны, а чтобы не пропустить выход новой документации или задержку выпуска, система отслеживает все сроки реализации проекта и сообщит о срывах или о появлении новых документов. Получить доступ к архиву документов можно удаленно в любое время, а настраиваемые права помогают регулировать доступность информации для всех участников проекта. Также в системе реализована возможность предоставления доступа к проекту любому сотруднику надзорных органов. Это обеспечивает удобство отчетности и документооборота.

Рабочее место представляет собой электронную библиотеку проектной документации, в которой происходят процессы согласования документации, выдачи замечаний или передачи в «производство работ». В библиотеке отображается актуальные версии томов рабочей документации с текущим статусом. Для согласованных томов хранятся все внесенные изменения.

В системе Pragmacore.Design предусмотрена настройка прав для нескольких ролей пользователей. У администратора есть полные права в разрезе проекта, в том числе он может администрировать справочники и назначать другие роли. Проектировщик и заказчик могут загружать, просматривать, скачивать и печатать документацию, а подрядчик и надзорные органы — просматривать, скачивать и печатать. Настройка прав пользователей возможна по проекту и по каждому объекту в проекте.

Гибкость и простота использования системы обеспечивают оперативное внедрение — пользоваться ей можно уже через два-три рабочих дня с учетом обучения. Модуль полностью самодостаточен — нет необходимости настраивать и использовать дополнительные учетные системы. Pragmacore.Design уже доступен для пользователей и профессионалов строительного рынка.