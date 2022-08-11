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«Астра» выпустила новую версию ПО для создания VDI-инфраструктуры Termidesk

«Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», объявила о выпуске нового релиза Termidesk 3.2 — программного комплекса для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест (ВРМ).

Termidesk — мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удалённой работы сотрудников. Он позволяет создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест на любых платформах виртуализации, взаимодействуя с ними через API, и обеспечивать управление жизненным циклом виртуальных машин, в том числе процесса их предоставления пользователям по определенным правилам, политикам и протоколам доставки. Поддерживает ряд платформ для виртуализации, работает как под управлением Windows, так и под Linux. Совместим с различными аппаратными архитектурами: x86, MIPS, ARM, в том числе «Байкал-М».

Termidesk является отечественным продуктом, центр разработки и репозиторий которого находятся в России. Внесён в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

В новом релизе было уделено повышенное внимание вопросам безопасности. В частности, в версии Termidesk 3.2 добавлена функция авторизации устройств доступа. Таким образом, даже если посторонний сумеет каким-то образом узнать логин и пароль, он не сможет авторизоваться в системе через своё недоверенное устройство. Также разработчики дополнили релиз возможностью назначать политики доступа: к буферу обмена, настройкам пользовательского профиля, контролю передачи файлов и др.

В продукт добавлен новый компонент, отвечающий за реализацию перемещаемых профилей (отделяемый профиль пользователя) — слой виртуальной машины, в который входит набор из настроек среды ОС, настроек приложений, пользовательских данных и т.д. Пользователь сможет получить свой профиль во временном пуле виртуальных рабочих столов (ВРС) без привязки к конкретной виртуальной машине. Это позволит обеспечить гарантированное сохранение пользовательских данных при удалении временных ВРС и сокращение времени готовности рабочего места, относительно сетевой доставки перемещаемого профиля.

На смену Remote viewer пришел новый компонент продукта — Termidesk viewer. В нём улучшен графический интерфейс, оптимизирована работа видеокамер и снижена нагрузка на интернет-канал при использовании видеоконференцсвязи.

«Сегодня мы наблюдаем, как с постепенным уходом западных вендоров меняется состав участников рынка. При этом запросы и требования клиентов остаются такими же высокими, как были раньше. Российский заказчик хочет эффективных ИТ-решений и как можно быстрее. Поэтому мы активно усиливаем продуктовую команду и ускоряем темпы развития Termidesk, что позволяет существенно нарастить количество выпускаемых функций продукта от релиза к релизу. Постараемся выдерживать этот растущий ритм появления новых функций продукта и в дальнейшем», — отметил Денис Мухин, директор по развитию компании «Увеон — облачные технологии».

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