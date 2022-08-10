Универсальный виджет для телемедицинских консультаций разработали специалисты компании «Нетрика медицина»

«Нетрика медицина» (входит в N3 group) разработала пользовательский интерфейс врача для телемедицинских консультаций, который может быть встроен как виджет в любую медицинскую систему или сторонний сайт. Решение упрощает процесс внедрения и интеграции телемедицинских систем в единый цифровой контур здравоохранения регионов. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина».

Телемедицина предусматривает удаленные консультации в режимах «врач-врач» и «врач-пациент». Как правило, для этого требуется интеграция с медицинскими информационными системами (МИС).

Проанализировав запросы регионов, компания «Нетрика медицина» создала универсальный виджет, который будет использоваться на портале для телемедицинских консультаций и дистанционного мониторинга за здоровьем пациентов. Новое приложение позволит вести удаленный прием без долгих настроек внутри МИС. Виджет встраивается в любой сторонний продукт и упрощает врачам работу с телемедицинскими инструментами. Специалистам больше не нужно переключаться между разными решениями и порталами: все процессы и обмен данными ведутся в привычной и понятной среде медицинской системы.

Дистанционный мониторинг дает возможность контролировать состояние пациентов независимо от их местонахождения. Люди смогут круглосуточно подключаться к порталу и заполнять анкеты о самочувствии. Вся информация будет доступна врачам в режиме реального времени.

«Процесс запуска новых цифровых сервисов для врачей и пациентов должен быть простым и быстрым. Наш продукт позволяет оперативно подключить врачей к телемедицинским консультациям и при этом не заставляет их работать с множеством вкладок и порталов. Виджет легко встраивается в пользовательский интерфейс медицинской информационной системы и не требует переключения между экранами. При этом все сопутствующие процессу телемедицинских услуг документы сохраняются в единую карту пациента в МИС. Сейчас решение проходит опытную эксплуатацию в пилотных регионах и в дальнейшем будет доступно всем нашим клиентам», - сказал Андрей Гуль, руководитель отдела автоматизации управления потоками пациентов компании «Нетрика медицина».

***

«Нетрика медицина» специализируется на разработке и поставке комплексных ИТ-решений для государственного и частного секторов здравоохранения. Ключевой продукт компании – интеграционная платформа «N3.Здравоохранение». Решения, созданные на базе платформы, внедрены в 20 регионах России, Министерстве здравоохранения России и ФМБА. Своим приоритетом компания считает B2B-направление – развитие сервисов цифровой медицины для частных клиник, а также наращивание компетенций в области анализа больших данных в здравоохранении и смежных областях на основе решения.